«Финн-угор калык-влакын поянлыкышт» форум

15-16 майыште МарГУ-што «Финн-угор калык-влакын поянлыкышт» XIII тӱнямбал студент форум эрта.
Участник-влакым поян программе вуча. Мероприятийым торжественно почмо деч вара пленарный заседаний лиеш. Тушто йылме-влакым арален кодымо, тӱвыра поянлык да самырык-влакын инициативышт нерген доклад-влак лийыт.
Университетын икмыняр аудиторийыштыже 10 секций пашам ышташ тӱҥалеш. Нуно йылмышанчылан, сылнымутлан, этнографийлан, туризмлан, сымыктышлан, студент самоуправленийлан пӧлеклалтыт. Кастене участник-влакым Йошкар-Ола мучко экскурсий вуча.
Кокымшо кечын студент ден аспирант-шамыч Морко районысо Унчо этнотӱвыра комплексыште уна лийыт. Туштак форумым торжественно петырат.