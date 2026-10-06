Финанс грамотность дене онлайн-зачёт

Марий Элыште илыше-влакым финанс грамотность дене IX всероссийский онлайн-зачётыш ушнаш ӱжыт
Тудо 6 гыч 27 октябрь марте эрта. Ӱмаште тушко Марий Элыште илыше 8,2 тӱжем утла еҥ ушнен.
Участник-влаклан чын илыш ситуаций негызеш заданийым темлат: кугыеҥ-влак личный бюджетым мыняр ӱшанлын виктарымыштым тергат, кибермошенник-влакын чоялыкыштым пален налыт да вискалыме финанс пунчалым луктыт. Тыгодым заданийым эртыме годым базовый але нелырак кӱкшытым ойырен налаш лиеш.
Зачётын кӱчык версийжым ВКонтакте да Одноклассники воткыл-влакын мини-приложенийлаште эрташ лиеш. Заданийым ышташ да цифровой наградым погаш проектын маскотшо, енот Ефим Лапкин полша. Кажне участник нелылыкым лукшо теме-влак шотышто персональный темлымашым налеш, а сайын эртыше-влаклан лӱман сертификатым кучыктат.
Кыдалаш да кугурак класслаште тунемше-влаклан 13 гыч 15 октябрь марте посна олимпиаде зачёт эрта. Тудлан заданийым «Экономикын кӱшыл школжо» НИУ-н туныктышыжо-влак ямдыленыт. Сайын эртымаш «Финанс грамотность» профиль дене «Высшая проба» всероссийский олимпиадын финалышкыже лекташ йӧным ышта, а сеҥымаш вузлашке тунемаш пурымо годым льготым пуа.