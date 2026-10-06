УВЕР ЙОГЫН

Финанс грамотность дене онлайн-зачёт

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 37 гана онченыт

Марий Элыште илыше-влакым финанс грамотность дене IX всероссийский онлайн-зачётыш ушнаш ӱжыт

Тудо 6 гыч 27 октябрь марте эрта. Ӱмаште тушко Марий Элыште илыше 8,2 тӱжем утла еҥ ушнен.

Участник-влаклан чын илыш ситуаций негызеш заданийым темлат: кугыеҥ-влак личный бюджетым мыняр ӱшанлын виктарымыштым тергат, кибермошенник-влакын чоялыкыштым пален налыт да вискалыме финанс пунчалым луктыт. Тыгодым заданийым эртыме годым базовый але нелырак кӱкшытым ойырен налаш лиеш.

Зачётын кӱчык версийжым ВКонтакте да Одноклассники воткыл-влакын мини-приложенийлаште эрташ лиеш. Заданийым ышташ да цифровой наградым погаш проектын маскотшо, енот Ефим Лапкин полша. Кажне участник нелылыкым лукшо теме-влак шотышто персональный темлымашым налеш, а сайын эртыше-влаклан лӱман сертификатым кучыктат.

Кыдалаш да кугурак класслаште тунемше-влаклан 13 гыч 15 октябрь марте посна олимпиаде зачёт эрта. Тудлан заданийым «Экономикын кӱшыл школжо» НИУ-н туныктышыжо-влак ямдыленыт. Сайын эртымаш «Финанс грамотность» профиль дене «Высшая проба» всероссийский олимпиадын финалышкыже лекташ йӧным ышта, а сеҥымаш вузлашке тунемаш пурымо годым льготым пуа.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Президентын Советыштыже — Марий Эл гыч еҥ

Марий Элыште Айдемын праваже шотышто уполномоченный, «Российысе марий-влакын федеральный национально-культурный автономийышт» мер организацийын Советшын Председательже Лариса Яковлева Калык-влак кокласе лудаш…
ЛӰМГЕЧЕ УВЕР ЙОГЫН

Ший талешке кокла гыч иктыже

Марий Элын калык писательже, Марий Элын сулло журналистше, Морко район Шӱргыялын лӱмлӧ эргыже Леонид Логинович ЯНДАКЛАН (Яндаковлан) 10 декабрьыште лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Путинлан – акрет марийын арверже

Йошкар-Олаште кодшо кечылаште Калык-влак кокласе кыл шотышто советын заседанийже эртыме гутлаште шарнаш кодшо ик татлан марий калыкнан историйже да лудаш…

Добавить комментарий