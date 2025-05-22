Марий Элыште илыше ӱдырамаш-влак «СВОя Сила» федеральный проектын дипломжо дене палемдалтыныт.
20 майыште Москваште «СВОя Сила» социально-вияҥдыме федеральный проектын выпускникше-шамычлан дипломым торжественно кучыктеныт. Мероприятийыште нуным ты проектын авторжо да лидерже, Россий президент пелен пашам ыштыше Марий Элын постоянный представительже Ольга Бадма-Халгаева саламлен. Шым тылзе жапыште выпускник-шамыч психологий ден социальный консультацийым пуымо шотышто лӱмын ыштыме программе почеш тунемыныт. Налме шинчымаш неле илыш ситуацийыш логалше-шамычлан, тыгак СВО-н участникше ден нунын ешыштлан полшаш йӧным ышта.
Икымше толкыныш элнан тӱрлӧ регионжо гыч 100 еҥ логалын. Шукыжым нуно СВО-што вуйыштым пыштыше-влакын родо-тукымышт гыч лийыныт. Марий Эл проектыш Евгения Глушкова, Надежда Драчева, Ольга Калмыкова, Юлия Микутова, Лариса Песнякова, Анна Прошина, Елена Уманцева, Екатерина Фёдорова ушненыт.