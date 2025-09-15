УВЕР ЙОГЫН

Эше кумшо ужашым шийман

Вячеслав Смоленцев Comment(0) Материалым 43 гана онченыт

 

Марий Элыште арня тӱҥалтышлан 92,7 тӱжем гектарыште, але пӱтынь кумдыкын 67 процентыштыже, шурным поген налме.

Ялозанлык да кочкыш сату министерстве гыч пурышо увер почеш, районлаште 46,6 тӱжем гектарыште пырчым шияш кодеш. Идымвечылашке 284,4 тӱжем тонн угинде пурен. Гектарлан шотлымаште кокла лектыш – 31 центнер. Кодшо ийын тиде жапланак 94 процент шурным шийме ыле, гектар еда 23 центнер дене лектын. Эн сай лектыш Медведево районышто – 44 центнер дене погат, Оршанке районышто – 41 центнер дене. Эн изи лектыш – Параньга районышто – гектар еда 24 центнер дене шийыт, Марий Турек районышто – 25 центнер дене.

Вӱдыжгӧ игечылан кӧра тений кокияшым вераҥдыме пагытыште пасушко технике пурен кертын огыл, тыге 29,3 тӱжем гектарыш гына ӱден кертме, планым 70 процентлан темыме. Ӱмаште тиде жапланак урлыкашым 45 тӱжем гектарыш вераҥдыме ыле, планым 105 процентлан темыме. Кызыт озанлыклаште кукурузо гыч силосым оптат, тудым 192,3 тӱжем тонным ямдылыме, планым 80 процентлан темыме.

Вячеслав Смоленцевын фотожо.

