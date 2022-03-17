Эше ик погыжо улмым рашемденыт

Марий Элын прокуратуржо республикын ончычсо вуйлатышыже Леонид Маркеловын пеҥгыдемдыдыме парыш дене налме але марте палыдыме погыжо улмым рашемден.

Тудым прокуратур ешартыш тергымаш годым пален налын. Тиде – Йошкар-Оласе Машиностроитель уремыште верланыше илыме пӧртын негызше. Кумдыкшо – 3000 квадратный метр. Ведомстын пресс-службыжын палдарымыж почеш, тудым Маркеловын аффилированный компанийже ӱмбаке возымо улмаш.

Прокурорский тергымашын иктешлымашыж почеш, Йошкар-Оласе судыш тиде погым Россий Федерацийын парышышкыже кусараш йодмашым колтеныт. Кызыт ты иск шотышто дела судышто ончалтеш. Тыгак ведомствын йодмыж почеш, оралте верланыме мланде участкылан арест пышталтын. Озажлан да моло лица-шамычлан тиде пого дене пайдаланаш, тыгак акшым иземдышашлан кеч-могай действийымат ышташ чарыме.

Ушештарена, Марий Элын ончычсо вуйлатышыже Леонид Маркеловым должностной полномочийже дене утыждене пайдаланымыжлан, поснак кугу суммо взяткым налмыжлан да боеприпасым закондымын аралымыжлан 2021 ийыште титаканлан шотленыт. Тудым 13 ийлан эрык деч посна кодаш да пеҥгыде режиман колонийыш колташ пунчалым луктыныт. Тыгак 235 миллион теҥге штрафым тӱлыкташ палемденыт. Тиддеч посна ончычсо вуйлатышым чыла кугыжаныш награде деч посна коденыт. Адвокатше-влак пунчалым обжаловатлаш тӧченыт, но суд приговорым вашталтыш деч посна коден – Нижний Новгородысо областной суд наказанийым лушкыдемдаш негызым муын огыл.

Кызыт Леонид Маркелов Нижегородский областьысе ик колонийыште шинча.

Л.Камалетдинова

Фотом интернет гыч налме