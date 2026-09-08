Ешартыш полыш пуалтеш

Марий Элыште студент еш-влаклан йочашт шочмылан 200 тӱжем теҥгем тӱлаш тӱҥалыт.
Тыгай у полыш «Еш» нацпроект дене келшышын регион вуйлатыше Юрий Зайцевын темлымыж почеш пурталтын.
Тиде кугыт оксам вате ден марий, иктыжат 35 ийым темен огыл да нуно республикысе колледжыште але вузышто тунемыт гын, налын кертыт.
Тыгак тиде выплате икшывым шкетын ончен куштышо студент авалан але ачалан тӱлалташ тӱҥалеш. Тӱҥ йодмаш: ава, ача (але шкет ава але ача) Российын гражданинже лийшаш да эреак Марий Элыште илышаш улыт.
Кӧн йочаже республик кумдыкышто 2026 ий 1 январь деч вара шочын, выплате нунылан гына тӱлалтеш. Йодмашым социальный полыш рӱдерлаште да МФЦ-ште налыт. Тудым икшывын шочмо кечыж деч вара идалык жапыште пуыман. Йодмаш пелен тунемме вер гыч тунеммыштым пеҥгыдемдыше справке лийшаш.
Республикыште тыгак регионысо колледжыште да вузлаште очно, заочно але очно-заочно тунемше мӱшкыран студентке-влаклан выплате тӱлалтеш. Нуно 12 арня да тылеч утларак жап мӱшкыран улыт гын, 100 тӱжем теҥгем налын кертыт. Тиде полыш йоча шочмекат пуалтеш, да нунылан 200 тӱжем теҥгеат тӱлалтеш.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Любовь Камалетдинова ямдылен.
Денис Речкинын фотожо.