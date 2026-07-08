Эн кугу ӱшан – самырык-влаклан

Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын пашажым шуктышо Лариса Яковлева «Республикын эҥертышыже» премийын лауреатше-влакым саламлен.
Вузын студентше, выпускникше да преподавательже-шамычым сулен налме награде дене палемдыме торжественный церемоний Марий кугыжаныш университетыште эртен.
Саламлыме мутым ойлымыж годым депутат залын ум кычалме да чоҥымо, пашалан ӱшанле улмо куат дене теммыжым, премийым награде деч посна эше регионын ончыкылыкшо верч тыршымылан сай ак семын палемден. Шкенжын илышыжымат порын шарналтен.
«Мыланем тиде зал моткоч сайын палыме, молан манаш гын лачшымак тыште кидышкем илышыш путёвкым кучыктеныт. «Студент шошо» да шуко моло мероприятийыште мыят шке усталыкем ончыктенам. Сандене мыланем тыште чылажат шергакан», – манын тудо.
Лариса Яковлева самырык-шамычлан кугу ӱшаным ыштыме нерген ойлен, поснак шокшо мутым профессиональный корныш шогалше выпускник-влаклан пӧлеклен.
«Те вузым тунем пытаренда да ончыкылык паша корныдам ойырен налында. Ме тыланда республикыштынак йол ӱмбак шогалаш, регионнан историйжым умбакыже шке лӱмда дене возаш тыланена», – палемден марий парламентым вуйлатышын пашажым шуктышо.
Церемонийыште «Республикын эҥертышыже» премийын «Преподаватель-наставник» да «Преподаватель-шымлызе» номинацийже-влакын лауреатыштымат палемденыт. Нине мунло педагог-влак студент-шамычлан шке шинчымашыштым веле огыл пуат, тыгак самырык-влакын шӱм-чоныштышт шуко ум палаш тыршыме тулым чӱктат. Лариса Яковлева нунын пашаштым республикын интеллектуальный капиталже, ончыкылык поянлыкше да кугу кугешнымаш семын аклен.
Тиде мероприятийыштак МарГУ-н ректоржо Михаил Швецов Лариса Яковлевалан «Брендын адвокатше» наградым кучыктен. Тудым университетым да чумыр регионым вияҥдымашке кугу надырым пыштыше партнёр-влаклан палемдат.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.