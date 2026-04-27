Эн чолга ача-ава-влак погыненыт

Марий Элыште ача-ава-влакын комитетыштын республик кӱкшытан I съездышт лийын.
Йошкар-Оласе 30-шо №-ан школышто эртыше мероприятий 150 участникым иквереш чумырен. Съездым эртараш арам огыл ты тунемме верым ойырымо: 2025 ийыште тудо ача-ава-влакын тӱҥалтышышт дене конкурсышто сеҥышыш лектын.
Марий Эл Образований да науко пеленысе ача-ава комитетын председательже Дмитрий Дырда каласен: «Съезд мемнан республикысе чолга кугыеҥ-влакым иквереш поген. Ача-ава-влакын шуко йодышыштлан Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая шкак вашештен».
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме