Элнан вӱдышӧ вузлашкыже тунемаш пураш корно

Марий Эл гыч СВО-н ветеранже-влак российысе вузлашке тунемаш пураш шинчымашым налыныт.
Москваште Н.Э.Бауман лӱмеш МГТУ негызеш специальный военный операцийын ветеранже-влаклан организоватлыме ямдылыме программын икымше йогынжо мучашлалтын. Тушто тунемше СВО-н ветеранже-шамыч элнан вӱдышӧ технический вузлашкыже пурен кертыт. Тунемше-влак коклаште Марий Эл гыч СВО-н ветеранже-влак лийыныт. Выпускник-влак дене РФ обороно министрын алмаштышыже- статс-секретарьже, «Защитники Отечества» фондын председательже Анна Цивилева вашлийын. Тудын мутшо почеш, кӱшыл шинчымашым налмаш – СВО ветеран-влакын тыныс илышыш пӧртылмаште кӱлешан ужаш.
«Защитники Отечества» фондын Российын Науко да кӱшыл образований министерствын да «Ростех» госкорпораций дене пырля илышыш шыҥдарыме проектын икымше йогыныштыжо СВО-н 27 ветеранже шинчымашым поген, нунын коклаште – Марий эл гыч кум боец.
Курсыш черетан набор сентябрьыште палемдалтеш. Ты гана тушто СВО-н 200 ветеранже шинчымашым погаш тӱҥалеш. Анна Цивилеван шонымыж почеш, тиде опытым Российысе моло вузлашкат шарыман.