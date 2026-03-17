ЕГЭ-лан ямдылалтме годым

📚📖🖌 Марий Элыште ОГЭ ден ЕГЭ-лан ямдылалтмылан пӧлеклалтше «Знание» Российысе обществын лекцийже-влак эртат.
Мероприятий-шамыч республикысе чыла муниципалитетыште лийыт. Тушко школышто кугурак класслаште тунемше-влак да нунын ача-авашт ушнат.
Лектор семын вашлиймашым историй науко кандидат, всеобщий историй кафедрын доцентше, МарГУ-н историй да филологий факультетшын деканжын воспитаний паша шотышто алмаштышыже, ЕГЭ-н историй шотышто региональный комиссийжын председательже Елена Лежнина эртара.
Тудо йочан ЕГЭ-лан ямдылалтме жапыштыже ача-ава тудын ден шкенжым кузе кучышаш, икшывын тургыжланымыжым иземдаш да эҥгекым ышташ огыл манын каласкала. Ача-ава-влаклан тыглай да умылаш лийше ой-каҥашым пуат, кузе йоча дене экзамен нерген мутланаш туныктат, экзаменын результатше ончыкылык пӱтынь илышым огеш рашемде манын умылтарат.