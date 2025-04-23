ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Донбасс да у регион-влаклан полшымылан

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 16 гана онченыт

 

22 апрельыште  Утарыше-влакын Россий студент корпусыштлан  24 ий темын.

Ты корпусышто Марий Эл гычат доброволец-влак улыт. Нунын кокла гыч эн чолга-влаклан Донбассыште да Российын у регионлаштыже гуманитар миссийыш шуктымаште кугу надырым пыштымыштлан Марий Эл Образований да науко министерствын Тауштымашан серышыжым кучыктеныт. Тиде  Кугыжаныш да муниципальный службо колледж гыч Никита Васильев, София Вотрина, Даниил Липатников, Наталья Сидоркина, Сергей Сморкалов, Артём Толовенков да Даниил Малов.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

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Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Корно правилым мӧҥгыштышт тунемыт

Волжск олаште тунемше-влак «ПДД-м мӧҥгыштӧ тунемына!» акцийыш ушненыт. Поснак кугу чолгалыкым оласе 4-ше №-ан школышто тунемше-влак ончыктеныт да эстафетым лудаш…

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УВЕР ЙОГЫН

Чарыме да азап деч арален кодымо

Марий Элыште у коронавирус инфекцийым кондымым да шаркалымым шижтарыме шотышто оперативный штабын 29 апрельыште эртыше черетан заседанийыштыже Роспотребнадзорын Марий лудаш…

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УВЕР ЙОГЫН

Марий Элысе йоча-влак уш-акыл дене ойыртемалтыныт

13 апрельыште Самырык-влакын политикышт, спорт да туризм министерствыште «Ош ладья-2018» всероссийский таҥасымашын республикысе этапшын сеҥышыже ден призёржо-влакым саламленыт. 

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