Донбасс да у регион-влаклан полшымылан

22 апрельыште Утарыше-влакын Россий студент корпусыштлан 24 ий темын.

Ты корпусышто Марий Эл гычат доброволец-влак улыт. Нунын кокла гыч эн чолга-влаклан Донбассыште да Российын у регионлаштыже гуманитар миссийыш шуктымаште кугу надырым пыштымыштлан Марий Эл Образований да науко министерствын Тауштымашан серышыжым кучыктеныт. Тиде Кугыжаныш да муниципальный службо колледж гыч Никита Васильев, София Вотрина, Даниил Липатников, Наталья Сидоркина, Сергей Сморкалов, Артём Толовенков да Даниил Малов.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме