ЙОШКАР-ОЛА

Чылаже – 60

Светлана Носова Комментарий Материалым 31 гана онченыт

Пытартыш жапыште Йошкар-Оласе уремлаште ятыр у остановкым вераҥденыт.

 Йошкар-Олан мэржын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудиновын палемдымыж почеш, тений чылаже 60 у остановкым ыштат. Кажнышкыже  видеоэскерымаш камерым вераҥат. Тидыже нуным вандал-влакын шалатымышт, тӱрлӧ уверым пижыктыме деч утарен кодаш полша, еҥ-шамычланат лӱдыкшыдымырак лиеш.

Но южо остановкышто посна еҥ-влакын ужалыме павильоныштат вераҥын. Нунын озашт чылажымак шотышто ошыт кучо. Тиде амал денак Антон Трудинов тыгай арендатор-влак дене вашлиймашым эртарен. Тудо шижтарен: бизнесъеҥ-влак олам тӱзатыме правилым шотыш налшаш да шке объектыштым кӱлеш семын кучышаш,  финанс дисциплинымат эскерышаш улыт.

Йошкар-Оласе мэрий гыч налме фото.

Лудаш темлена:
ЙОШКАР-ОЛА

Батарейкым арам ит кышкылт

Рӱдӧ тӱвыра да каныме парк кодшо каныш кечылаште пеш оҥай акцийым эртарен. «Батарейке-влакым ӱжмашлан вашталтена» манын лӱмденыт. Канаш толшо-влак, лудаш…
ЙОШКАР-ОЛА

Модыш-спектакль — сеҥыше

Йошкар-Оласе рӱдӧ тӱвыра да каныме парк  «Хрустальное колесо»  XXIII тӱнямбал конкурсышто сеҥен.  «Идалыкын эн сай патриотический мероприятийже» номинацийыште «Спектакль-квест лудаш…
ЙОШКАР-ОЛА

Ветеранын пӧрт ончылныжо

Сарын участникше, ветеран Пётр Афанасьевич Щербаковым Сеҥымаш кече дене саламлаш 21-ше №ан кадет школын тунемшыже, Йошкар-Оласе тӱвыра да каныме лудаш…

Добавить комментарий