Пытартыш жапыште Йошкар-Оласе уремлаште ятыр у остановкым вераҥденыт.
Йошкар-Олан мэржын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудиновын палемдымыж почеш, тений чылаже 60 у остановкым ыштат. Кажнышкыже видеоэскерымаш камерым вераҥат. Тидыже нуным вандал-влакын шалатымышт, тӱрлӧ уверым пижыктыме деч утарен кодаш полша, еҥ-шамычланат лӱдыкшыдымырак лиеш.
Но южо остановкышто посна еҥ-влакын ужалыме павильоныштат вераҥын. Нунын озашт чылажымак шотышто ошыт кучо. Тиде амал денак Антон Трудинов тыгай арендатор-влак дене вашлиймашым эртарен. Тудо шижтарен: бизнесъеҥ-влак олам тӱзатыме правилым шотыш налшаш да шке объектыштым кӱлеш семын кучышаш, финанс дисциплинымат эскерышаш улыт.
Йошкар-Оласе мэрий гыч налме фото.