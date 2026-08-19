Чылажат яра ойыралтеш

Марий Элыште 600 утла еш йоча арверым прокатыш яра налын.
Кроваткым, коляскым але видеоняньым икмыняр тылзылан оксала налаш, мутат уке, шергын шуэш, вет икшыве-шамыч писын кушкыт. Тыгай годым йоча сатум прокатыш пуымо пунктлан эҥерташ лиеш. Нуныжо кызыт республикнан чыла олаж ден районыштыжо пашам ыштат.
Тений шым тылзе жапыште прокатын услугыж дене 602 еш пайдаланен.
Пунктын ассортиментше кумда, йочам ончаш кӱлшӧ чыла арвер: кроватке ден матрас, тӱрлӧ коляске, азам пӱтыраш ӱстембал, пукшаш пӱкен, мушкаш ванне ден шезлонг, видеоняне, ходунок – уло.
Тыгай сай паша илышышке «Еш» национальный проектын да регионыштына аза шочмо чотым кугемдыме регионысо программын кышкарыштышт пурталтеш. Нуно самырык ача-ава-влаклан оксам мыняр-гынат аныклаш полшат да кӱлешан арвер дене гына пайдаланаш йӧным ыштат.
Палашда: прокат пункт-влак илыме верысе Калыкым социально обслуживатлыме комплексный рӱдерлаште верланеныт.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Элын Паша да социальный аралтыш министерствыжын пресс-службыжын фотожо.