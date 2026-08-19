СОЦИАЛ ИЛЫШ

Чылажат яра ойыралтеш

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 24 гана онченыт

Марий Элыште 600 утла еш йоча арверым прокатыш яра налын.

Кроваткым, коляскым але видеоняньым икмыняр тылзылан оксала налаш, мутат уке, шергын шуэш, вет икшыве-шамыч писын кушкыт. Тыгай годым йоча сатум прокатыш пуымо пунктлан эҥерташ лиеш. Нуныжо кызыт республикнан чыла олаж ден районыштыжо пашам ыштат.

Тений шым тылзе жапыште прокатын услугыж дене 602 еш пайдаланен.

Пунктын ассортиментше кумда, йочам ончаш кӱлшӧ чыла арвер: кроватке ден матрас, тӱрлӧ коляске, азам пӱтыраш ӱстембал, пукшаш пӱкен, мушкаш ванне ден шезлонг, видеоняне, ходунок – уло.

Тыгай сай паша илышышке «Еш» национальный проектын да регионыштына аза шочмо чотым кугемдыме регионысо программын кышкарыштышт пурталтеш. Нуно самырык ача-ава-влаклан оксам мыняр-гынат аныклаш полшат да кӱлешан арвер дене гына пайдаланаш йӧным ыштат.

Палашда: прокат пункт-влак илыме верысе Калыкым социально обслуживатлыме комплексный рӱдерлаште верланеныт.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Элын Паша да социальный аралтыш министерствыжын пресс-службыжын фотожо.

Лудаш темлена:
СОЦИАЛ ИЛЫШ

Пелашыжым шкежак онча

Марий Элыште «Демографий» национальный проектым илышыш пуртымо кышкарыште ыштыме илалше еҥ ден инвалид-влакым кужу жап ончымо системе Российыште ик лудаш…

Иле, Ленук!
СОЦИАЛ ИЛЫШ

Иле, Ленук!

  Шернур посёлкышто илыше Ирина ден Виталий Чемековмыт поро шӱм-чонан еҥ-влак деч полышым йодыт. Нунын пел ияш Лена ӱдырыштым лудаш…
СОЦИАЛ ИЛЫШ

Волгенче перен

19 июньышто Йошкар-Оласе Тыныслык уремын 91-ше пӧртшӧ воктене волгенче ӱдырым перен. Азапыш логалшым вашкеполыш бригаде ММЗ-н эмлымверышкыже конден. Тыгаяк лудаш…

Добавить комментарий