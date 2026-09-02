«Чодырам аралыше-влак» погыненыт

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Марий Элын «Чодырам аралышыже-влак» школ лесничестве-влакын регион-влак кокласе X слётышто лийыныт.
Угарман областьыште эртыше таҥасымашыште Республикын чапшым Волжск оласе экологий рӱдерын командыже арален. Тиде Валерия Боярчук, Константин Данилов, Давид Тимофеев, нунын дене пырля рӱдерын школ лесничествыжым вуйлатыше Марина Тимофеева ден Алексеевский лесничествын директоржо Евгения Данилова лийыныт.
Слёт Марий Эл, Татарстан, Чуваш, Коми Республикла да Киров область гыч 300 участникым иквевреш чумырен, чылаже 47 команде таҥасен. Ӱдыр-рвезе-влак пушеҥгым, кушкылым, янлыкым, чодыра пашам палымыштым, тыгак икымше полышым пуэн моштымыштым ончыктеныт, пожар эстафетыште, лӱйкалымаште вийым тергеныт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий образований институтын соцкылысе лаштыкше гыч налме.