Андреевский тисте йымалне – Шочмо эл верч

26 июльыштоЙошкар-Олаште Российын Сарзе-теҥыз флот кечыжлан пӧлеклалтше мероприятий-влак эртеныт.
Тений тиде пайремлан 330 ий темын.
Ты кечын ме Андреевский тисте йымалан элнан теҥыз чекшым аралыше-влакын чолгалыкышт да патырлыкышт дене кугешнымашнам ончыктена. Флотын ветеранже, кызытсе моряк, теҥыз пехотинец-влак да олаште илыше-влак эн ончычак Машиностроитель уремыште верланыше сарзе моряк ден теҥыз пехотинец-влак лӱмеш Сарзе-мемориал комплекс воктене чумыргеныт, Шочмо эл верч колышо-влаклан вуйыштым савеныт, пеледышым пыштеныт.
Пайрем шӱлыш варажым Сарзе чап монумент воктене шуйнен. Митинг руш флотын тӱҥ тистыжым – Российын Андреевский тистыжым – нӧлталме дене почылтын. Погынышо-влак ончылно саламлыме мутым Йошкар-Ола мэрын икымше алмаштышыже Владимир Смирнов ден алмаштышыже Людмила Новосёлова ойленыт. Нунын саламлыме шомакышт деч вара кум гана «Ура!» манын кычкыралмаш шергылтын. Сарзе йолташыштым моряк-влак ик минутлан шып шоген шарналтеныт, вара, сукалтен шогалын, мемориал воктек да Курымашлык тул воктек пеледышым пыштеныт, сарзе теҥыз порыслан ӱшанле лиймыштлан тауштеныт.
Тиде кечын паркыште модмаш да концерт программе эртен.
Сарзе-теҥыз флот кечым республикысе районлаштат, моло вереат кумдан палемденыт. Теве Козьмодемьянск ола гыч «Святой Косма» лӱман тунемме-парусан корабль Москосо «Гермес» усталык рӱдерын Пётр Великий лӱмеш Теҥыз причалышкыже миен шогалын, ВМФ кечылан пӧлеклалтше парадыште лийын. «Святой Косма» судно – Пётр кугыжа жапысе корабльын исторический репликыже. Самырык моряк-влак «Москосо кругосветке» проект почеш корнышко 4 июльыштак лектыныт ыле. Экспедицийын тӱҥ шонымашыже: кушкын толшо тукымым флотын историеш кодшо поянлыкше да теҥыз йӱлам шуктымым тукым гыч тукымыш кусарыме шӱлышеш шуарымаш.
А Курыкмарий районышто ВМФ кече вашеш воин-десантник, Мужество орденын кавалерже, 2025 ийыште СВО-што геройла колышо Михаил Ермолаевым шарналтеныт.Мероприятийым район вуйлатыше Евгений Смелов почын, Шочмо элым аралыше тӱрлӧ тукымын кылышт кӱрылташ лийдыме манын каласен.
Волжскышто мемориал воктене пайремле митинг лийын. У Торъял посёлкышто Тыныслык площадьыште моряк ден флотын ветеранже-влак погыненыт. Советский посёлкышто «Нигӧ, нимо мондалтын огыл» чапкӱ воктене пайрем кумыл дене якорьым шогалтеныт. А якорь – теҥыз йӱлалан ӱшанле улмым да геройло эртыше жапым шарнымым ончыктышо символ.
Пайремым эртарен колтымашке «Единый Россий» партийын чулымъеҥышт да мелын шогышышт чолган ушненыт. Звенигово районыштоверысе пӧлка секретарь Наталия Лабутина палемден: ветеран-влак верч тыршымаш да самырык тукымым шуарен куштымаш – партийын Калык программыжын ончылно улшо шонымашыже.
Пайрем ветеран-влак да кызытсе сарзыслужышо-влак лӱмеш тау мут дене мучашлалтын. «Службыланда тау! ВМФ Кече дене!» – йоҥгалтын Марий Элын чыла кундемыштыжат.
Геннадий Сабанцев ямдылен.
Снимкыште: Йошкар-Олаште сарзе моряк-влак лӱмеш пеледышым пыштат.
Фотом Рӱдӧ культур да каныме паркын сайтше гыч налме.