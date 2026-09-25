Марий Элын самырыкше-влак дене вашлиймашыште Мужество орденын кавалерже лач тыге палемден.
Республикыштына «Шинчымашет дене пайлалт» всероссийский акций дене келшышын мемнан молодёжь дене «Знание» Россий обществын лекторжо, «Вымпел» группо-влак» ассоциацийын икымше вице-президентше, запасыште полковник, Мужество орденын кавалерже Владимир Силантьев дене вашлиймаш-шамыч эртеныт. Вашмутланымаш самырык-влак коклаште экстремизм да терроризм идеологий-влак шарыме ваштареш виктаралтше лийын.
Владимир Силантьев герой-влак, пырля служитлыше еҥ-влак нерген каласкален. Тыгак лектор Российын историйыштыже ик эн шучо да геройло лаштыкше – 2004 ийыште Беслан оласе 1-ше №-ан школышто заложник-влакым утарыме специальный операцийже – нерген шарналтен ойлен. Тунам Владимир Силантьев «Вымпел» группын составше дене Йӱдвел Осетийыш миен. «Ик еҥ колен – тиде шуко. Айдемын илышыж деч шерге нимо уке. Йоча-влак, илышдам, ешдам, йолташдам аралыза», – каласен тудо.
Г.Кожевникова
Фотом «Знание» Россий обществын пресс-службыж гыч налме