УВЕР ЙОГЫН

«Айдемын илышыж деч шерге нимо уке»

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 24 гана онченыт

 

Марий Элын самырыкше-влак дене вашлиймашыште Мужество орденын кавалерже лач тыге палемден.

Республикыштына «Шинчымашет дене пайлалт» всероссийский акций дене келшышын мемнан молодёжь дене «Знание» Россий обществын лекторжо, «Вымпел» группо-влак» ассоциацийын икымше вице-президентше, запасыште полковник, Мужество орденын кавалерже Владимир Силантьев  дене вашлиймаш-шамыч эртеныт. Вашмутланымаш самырык-влак коклаште экстремизм да терроризм идеологий-влак шарыме ваштареш виктаралтше лийын.

Владимир Силантьев герой-влак, пырля служитлыше еҥ-влак нерген каласкален. Тыгак лектор Российын историйыштыже ик эн шучо да геройло лаштыкше – 2004 ийыште Беслан оласе 1-ше №-ан школышто заложник-влакым утарыме специальный операцийже – нерген шарналтен ойлен. Тунам Владимир Силантьев «Вымпел» группын составше дене Йӱдвел Осетийыш миен. «Ик еҥ колен – тиде шуко. Айдемын илышыж деч шерге нимо уке. Йоча-влак, илышдам, ешдам, йолташдам аралыза», – каласен тудо.

Г.Кожевникова

Фотом «Знание» Россий обществын пресс-службыж гыч налме  

 

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

«Лӱдыкшыдымӧ корным пырля ыштена»

21 майыште «Марийскавтодор» ГКУ-што общественный инспектор-влаклан туныктымо семинар эртен. Нуно ончыкыжым республикыште «Лӱдыкшыдымӧ да качестван автомобиль корно» национальный проект лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

«Юмо колын да ӱчым ыштен ашна докан»

«Кече эрта, шонышым – илыш эрталеш улмаш», — ик мурышто тыгай корныла улыт. Чынак, ме, поснак самырыкрак-шамыч, эре ала-мом лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Лӱдыкшӧ лийшаш огыл

  Республик вуйлатыше Юрий Зайцев пилотдымо юж аппарат-влакым кучылтын ышталтше лӱдыкшӧ ваштареш виктаралтше йодыш-влак шотышто оперативный штабын заседанийжым эртарен. лудаш…

Добавить комментарий