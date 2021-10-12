Эн уста каменщик – Марий Эл гыч

50 ий деч кугурак ийготан-влакын «Мунло-влакын моштымашышт» IV Национальный чемпионатыштышт Марий Эл гыч участник – «Казанский Посад» ООО-н каменщикше Юрий Иванов – шӧртньӧ медаль дене палемдалтын!
Чемпионатын финалже 6-8 октябрьыште дистанций йӧн дене да очно эртен. Тушто Российын 63 регионжо гыч 300 конкурсант мастарлыкшым ончыктен. Тергымаш 7 профессионал областьысе 28 компетенций дене лийын.
Марий Эл гыч IV Национальный чемпионатын финалышкыже кок участник лектын: «Кермычым оптымаш» компетенций дене Юрий Иванов ден «Школ деч ончычсо воспитаний» компетенций дене Татьяна Кутюкова (Йошкар-Оласе 61-ше №-ан «Теремок» йочасадын воспитательже).
Каласыман, таҥасымаште «Школ деч ончычсо воспитаний» компетенций дене эн шуко участник лийын: Российын 32 субъектше гыч 32 еҥ. Сандене кажныжлан чынжымак чот тыршаш логалын да нуно тыршеныт, Марий Элын чапшым кӱшнӧ кученыт.
Г.КОЖЕВНИКОВА