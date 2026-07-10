УВЕР ЙОГЫН

60 эн сай еш коклашке логалыныт

Любовь Камалетдинова Комментарий Материалым 13 гана онченыт

 

Советский поселко гыч Обуховмыт–Кожевниковмыт еш «Это у нас семейное» всероссийский конкурсышто сеҥышыш лектыныт.

Дмитрий Владимирович ден Нурия Николаевна кок икшывым ончен куштат. Нуно уло эл гыч 60 эн сай еш-влак коклашке логалыныт да илыме верым саемдаш 5 миллион теҥгеаш сертификатым налыныт.

Волонтёр паша – Обуховмыт-Кожевниковмытын илышыштын ойыраш лийдыме ужашыже. Нунын «Поро пашам ышташ вашкыза» девизышт почеш инвалидностян икшыве-влаклан У ий саламлымаш, пӱртӱсыштӧ пайрем ден вашлиймаш-влак эртаралтыт. Туныктышо ковашт Таслия Икрамовна  Кожевникова дене пырля нуно «Возьмемся за руки, друзья!» ушемыш коштшо тазалык шотышто ойыртемалтше икшыве-влаклан полшат.

– Тыгай еш-влак мемнан республикын кугешнымашыже улыт. Нуно эше ик гана ончыктат: пеҥгыде еш кыл да шке тукым-вожым пагалымаш – тиде тӱҥ вий. Лач тудын денак «Еш» национальный проект чоҥалтеш.

Обуховмыт–Кожевниковмыт ешым сеҥымашышт дене уло кумылын саламлем! Нунылан у сеҥымашым, пиалым тыланем. Тек еш возакышт эре йӧратымаш да у пашалан кумылаҥдыше памаш лиеш,  — палемден шке MAX каналыштыже Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев.

Любовь Камалетдинова

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Илыш дене тӧр ошкылаш тыршат

Фотолаштык Илыш дене тӧр ошкылаш тыршат Звенигово район Эсмекпляк школыш мийымына годым йоча-влак мемнам пеледыш аршаш дене вашлийыныт.  Мутат лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Шоҥгемаш … жапше уке

  Сулен налме канышыш лекмеке, мӧҥгыштӧ яра шинчаш огыл манын, еҥ-влак шке жапыштым кузе гына эртараш огыт тырше!   лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Вашкыл пайдале лийшашлан ӱшанат

Эрлашыжым, 7 июньышто, Марий Эл вуйлатыше Александр Евстифеев ден «1С» компанийын директоржо Борис Нуралиев увер  технологий шотышто вашкылым ыштыме лудаш…

Добавить комментарий