60 эн сай еш коклашке логалыныт

Советский поселко гыч Обуховмыт–Кожевниковмыт еш «Это у нас семейное» всероссийский конкурсышто сеҥышыш лектыныт.
Дмитрий Владимирович ден Нурия Николаевна кок икшывым ончен куштат. Нуно уло эл гыч 60 эн сай еш-влак коклашке логалыныт да илыме верым саемдаш 5 миллион теҥгеаш сертификатым налыныт.
Волонтёр паша – Обуховмыт-Кожевниковмытын илышыштын ойыраш лийдыме ужашыже. Нунын «Поро пашам ышташ вашкыза» девизышт почеш инвалидностян икшыве-влаклан У ий саламлымаш, пӱртӱсыштӧ пайрем ден вашлиймаш-влак эртаралтыт. Туныктышо ковашт Таслия Икрамовна Кожевникова дене пырля нуно «Возьмемся за руки, друзья!» ушемыш коштшо тазалык шотышто ойыртемалтше икшыве-влаклан полшат.
– Тыгай еш-влак мемнан республикын кугешнымашыже улыт. Нуно эше ик гана ончыктат: пеҥгыде еш кыл да шке тукым-вожым пагалымаш – тиде тӱҥ вий. Лач тудын денак «Еш» национальный проект чоҥалтеш.
Обуховмыт–Кожевниковмыт ешым сеҥымашышт дене уло кумылын саламлем! Нунылан у сеҥымашым, пиалым тыланем. Тек еш возакышт эре йӧратымаш да у пашалан кумылаҥдыше памаш лиеш, — палемден шке MAX каналыштыже Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев.
Любовь Камалетдинова