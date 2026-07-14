12 июльышто Юл кундемыште осалланыше тӱтан Марий Элымат ӧрдыжеш коден огыл.
Шолдыра йӱр, шолем да озыркан мардеж вондер ден пушеҥге-влакым каткаленыт, южыштым эсогыл вожге сӱмырал шуэныт, электровоштырым кӱрыштыныт, айдеме илышлан кӱлшӧ моло сетьым пытареныт…
Тиде фотом Йошкар-Олаште Красноармейский уремысе ик пӧрт кудывечыште ыштыме. Йӧрлшӧ писте йымалне – кок чапле автомашина. Нуно мынярак пытеныт – пушеҥгым кораҥдыде рашемдаш неле.
Автомашина гай кугу погым ик татыште йомдараш пеш жал. Озаштлан кызыт кузе чучеш – мужедашат огеш кӱл. КАСКО полисышт уло гын, йӧра ыле, вет эҥгекым вес семын пӧртылташ моткоч неле лиеш.
Синоптик-влак лишыл кечылаштат кугу йӱрым сӧрат. Азапыш пураш огыл манын, тидым чылалан шотыш налаш сай ыле.
Маргарита ИВАНОВА.
Авторын фотожо.