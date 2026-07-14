УВЕР ЙОГЫН

Азапыш пураш огыл манын…

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 37 гана онченыт

12 июльышто Юл кундемыште осалланыше тӱтан Марий Элымат ӧрдыжеш коден огыл.

Шолдыра йӱр, шолем да озыркан мардеж вондер ден пушеҥге-влакым каткаленыт, южыштым эсогыл вожге сӱмырал шуэныт, электровоштырым кӱрыштыныт, айдеме илышлан кӱлшӧ моло сетьым пытареныт…

Тиде фотом Йошкар-Олаште Красноармейский уремысе ик пӧрт кудывечыште ыштыме. Йӧрлшӧ писте йымалне – кок чапле автомашина. Нуно мынярак пытеныт – пушеҥгым кораҥдыде рашемдаш неле.

Автомашина гай кугу погым ик татыште йомдараш пеш жал. Озаштлан кызыт кузе чучеш – мужедашат огеш кӱл. КАСКО полисышт уло гын, йӧра ыле, вет эҥгекым вес семын пӧртылташ моткоч неле лиеш.

Синоптик-влак лишыл кечылаштат кугу йӱрым сӧрат. Азапыш пураш огыл манын, тидым чылалан шотыш налаш сай ыле.

Маргарита ИВАНОВА.

Авторын фотожо.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Этнокультур сынан видеокӱвар

Тольятти олаште Финн-угор-калык-влакын кечыштлан пӧлеклалтше Самара ден Тверь область-влак коклаште шкешотан этнокультур сынан видеокӱвар эртен. 
УВЕР ЙОГЫН

«Йошка еш» – кокымшо гана

16-17 августышто Йошкар-Олаште « Йошка Еш» регион-влак кокласе III гастрономий фестиваль эрташ тӱҥалеш.  Тений Медведево ипподром пеленысе кумдыкым ойырен лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Тунемме вер лӱдыкшыдымӧ лийшаш

Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая Йошкар-Оласе общеобразовательный организаций-влакын лӱдыкшыдымылыкышт дене кылдалтше йодышым тарватыше совещанийым эртарен. Тушто лудаш…

Добавить комментарий