Ӱшан – чын корнышто

21 ноябрьыште Морко районысо Арын селаште марий букварьын авторжо, просветитель Гавриил Яковлевич Яковлевын колымыжлан 110 ий теммылан пӧлеклалтше пайрем погынымаш лийын.
Христосын шочмыж лӱмеш черкыште эрденысе службым марла эртареныт. Вара Гавриил Яковлевичын шӱгарже воктене панихиде лийын. Кечывал деч вара мероприятийын участникше-влак рушарня школышто «Сотемдарче Гавриил Яковлевын кышаж почеш» теме дене йыргешке ӱстел йыр погыненыт. Саламлыме мутым Морко районысо муниципальный образованийым вуйлатыше С.Иванова, «Марий Эл Республикыште илыше калыкын уш-акылжым духовно вияҥдыме обществе» мер организацийын правленийжын секретарьже О.Торговкина да молат ойленыт.
Арын школын 7-ше классыштыже тунемше М.Егоров просветительын илыш корныж нерген каласкален. Г.Яковлевын кусарыме паша корныж дене МарНИИЯЛИ-н пашаеҥже Н.Федосеева палдарен. Марий кундемысе школлаште Октябрь революций деч ончыч туныктымо паша нерген МарГУ-н доцентше И.Алметева ойлен. Марий митрополий пеленысе кусарыше комиссийын пашаеҥже-влак А.Чемекова ден Д.Смирнов шочмо йылмынам черке велым вияҥдыме тӱрлӧ йӧн дене палдареныт. Музыкант А.Смирнов искусство еҥ-влакын Юмо деке толмо корнышт нерген каласкален.
Мероприятийын художественный ужашыштыже Марий кугыжаныш драме театрын артистше-влак И.Соловьев ден М.Почтенева, Марий самырык театр гыч Л.Купсольцева, Р.Аюпов да молат шӱм-чоным тарватыше мурым йоҥгалтареныт. Кÿсле семымат колышташ йӧн лийын.
– Илышыште койышнам эскераш мондена гаяк, Юмын книгаште сугыньлымо семын чын корно дене каяш огына тырше. Мемнан волгыдо илышна верч ожнысо калык, Гавриил Яковлев гай просветитель-влак шуко тыршеныт. Нунын туныктымыштым шотыш налын, чын ÿмыр корным чоҥена гын, колымаш деч утаралташ ÿшан уло, – вашлиймашым иктешлыме годым ойлен Арын черкын настоятельже, Марий митрополийыште кусарыше комиссийым вуйлатыше Николай Чузаев ача.
М.ИВАНОВА