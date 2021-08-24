Тӱня вашталтеш, у семын йодеш

Марий Эл образований системын делегацийже Юл кундем федерал округын семинар-совещанийыштыже лийын. Тушто погынышо-влак воспитанийым пуымо шотышто программым ямдылыме да тудым илышыш пуртымо йодышым каҥашеныт. Мероприятий Нижний Новгородышто, Образованийым вияҥдыме институтышто, эртен.

Республикна гыч тушто Марий Эл образований да науко министрын алмаштышыже Н.Антоничева, ведомствын профессионал образований шотышто пӧлкажын советникше Е.Бурмистрова, общий да школ деч ончычсо образований виктемын вӱдышӧ консультантше Н.Сафронова, тыгак Марий образований институтышто школ деч ончычсо да тӱҥалтыш образований кафедрым вуйлатыше Н.Забурдаева, Квалификацийым вияҥдыме регионысо методический рӱдерын кугурак методистше Т.Антонова лийыныт.

Погынышо-влаклан поро мутым эн ончычак Нижегородский областьын губернаторжо Д.Мелик-Гусейнов ойлен. «Тӱня вашталтеш. Мемнан обществе ончылно у йодмаш ден задаче-влак шогат. Ме писештына: кажне вич ийыште науко ден экономике системе-шамыч шинчымашым кок пачаш шукемдат. Сандене «рӱдӧ» деч посна ме кызытсе илыш деч почеш кодаш тӱҥалына, а тиде «рӱдыжӧ» – воспитаний», – каласен тудо.

Губернаторын ойжым Нижегородский областьыште образований, науко да молодёжь политике министр Ольга Петрова палемден: «Мыланна молын опытшо дене палыме лияш пайдале. Кызыт да ончыкыжым мом ышташ, ешараш але вашталташ кӱлеш – ӱчашымаш годым шочеш. Ик могырым ончалаш гын, мо тыгай воспитаний – умылена, а вес велым – тудым кузе илышыш пуртен мошташ? Иктышт тидым спорт полшымо дене ыштат, весышт – патриотизм гоч, кумшышт куштымашлан, усталык занятий-влаклан эҥертат. Икманаш, чылажат ик шонымашыш шунена, тольык тӱрлӧ могырым йӧным кычалына. Туге гынат, методологический базе лийшаш.»

Пленарный заседанийыште воспитаний программым илышыш пуртымо ик эн сай опыт дене палдареныт, а тыгайже Ульяновск областьыште, Чуваш республикыште да мемнан Марий Элыште уло.

«Общеобразовательный организацийлаште воспитаний программым шыҥдарыме модельым илышыш пуртымаш: Марий Эл Республикын опытшо гыч» докладым образований да науко министрын алмаштышыже Н.Антоничева ыштен. Нонна Борисовна погынышо-влакым республикнан образований системыжын спецификыж дене кумдан палдарен да палемден: «Таче Марий Эл воспитаний шотышто программыжым ямдылыме да илышыш пуртымо опытшым ончыктен кертеш. Лишыл жапыште тиде направлений дене пашам умбакыже шуена да регионысо проектым ямдылаш палемденна».

Пленарный заседаний деч вара участник-влак «Образований системыште воспитаний» секцийыште пашам ыштеныт. Туштыжо школ деч ончычсо да профессионал образований организацийлаште воспитаний программым ямдылыме шотышто каҥашеныт. Тыгак регион гыч толшо-влаклан «Самырык-влакын илышышыште эн шергаканым чын аклен моштымо системым вияҥдымаш» семинар лийын. Тушто ача-ава да йоча кокласе кыл шотышто мутланеныт.

Ушештарена, Россий президент Владимир Путинын кӱштымашыже почеш, образовательный организацийлаште воспитаний пуымо дене кылдалтше программым уэш илышыш пуртымо дене кылдалтше паша кая («Образований нерген» закон дене келшышын). 2021 ий 1 сентябрь марте чыла тунемме вер тудым ямдылен шуктышаш. Российысе образований академийын воспитаний институтшо примерлан программе-влакым ямдылен, нуным образовательный организаций-шамыч негыз семын кучылтшаш улыт.

Г.КОЖЕВНИКОВА

Снимкыште: Марий Элын делегацийыште Юл кундем федерал округын семинар-совещанийыштыже; республикын образований да науко министржын алмаштышыже Н.Антоничева докладым ышта.

Фотом Марий Эл Образований да науко министерстве гыч налме.