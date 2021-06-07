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Сеҥыше Марий Элын чапшым аралаш тӱҥалеш

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3 июньышто Йошкар-Оласе спорт сооруженийлаште общеобразовательный школлаште тунемше-влак коклаште Президент модмаш иктешлалтын.

Тений ты модмаште регионна гыч ныл команде: Волжский, У Торъял, Советский, Медведево районла гыч ӱдыр-рвезе-влак – вийыштым тергеныт.  Иктышытже – 12 тунемше (6 ӱдыр, 6 рвезе).

Участник-шамыч икымше кечын икмыняр кужытыш куржталын таҥасеныт, мечым кышкеныт, кужытыш тєрштылыныт, эстафетыште вийыштым тергеныт. Кокымшо кечын баскетбол, волейбол ӱстембал теннис дене модыныт.  

Ты гана Волжский районысо Сотнур школын ӱдыр-рвезыже-влак ончыко лектыныт. Кокымшо верыште – Медведево посёлко гыч 2-шо №-ан школын сборныйжо, а кумшо верыште – У Торьял район гыч команде.

– Ӱдыр-рвезе-влак молодец улыт. Тыршеныт. Тидлан ме ончылгочак ямдылалтынна, – ойла Сотнур кыдалаш школышто ятыр ий физкультурым туныктышо, Образованийын заслуженный туныктышыжо Руслан Михайлов. – Кажне кечын гаяк тренировкыш коштыныт: мечымат кышкылтыныт, куржталыныт. Ты гана чыла коклаште Никита Владимиров эн шуко очком поген, икымше верым налын. Тудо кужу дистанцийыште (1500 м.) икымше лие. Тыгак мечым 59,72 метрыш шуэн, ончыко лекте. Ӱдыр-влак коклаште  мемнан школ гычак Эльвира Иванова ойыртемалте.

Командыште Алёна Чапишева, Анастасия Филиппова, Эльвира Иванова, София Степанова, Юлиана Антонова, Аня Юшкова, Никита Владимиров, Александр Иванов, Илья Иванов, Дмитрий Каримов, Даниил Федотов, Павел Алексеев лийыныт.

Шыжым, чыла сай лиеш гын, ты сборный команде Марий Элын чапшым всероссийский президент модмаште, Шем теҥыз воктене аралаш тӱҥалеш.

Ӱдыр-рвезе-влаклан сай кеҥеж канышым тыланена.

Е.Эшкинина.

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