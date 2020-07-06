УВЕР ЙОГЫН

Имэҥер тураштат лӱдыкшыдымӧ лиеш

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Марий Элыште Козьмодемьянск трактыште, Медведево район Имэҥер (Крутой овраг) гыч тӱҥалын, ончычсо ГАИ пост тура марте аварий поснак чӱчкыдын лийын кертме лӱдыкшӧ участкым олмыктен ачалаш тӱҥалыт.
Тидын шотышто Госзакупко сайтыште ончыкыжым аукцион лийме нерген уверым вераҥдыме. Контрактын тӱҥалтыш (эн кугу) акше – 168 191 044 теҥге. Ты пашам шке ӱмбакше налше подрядчик сентябрь кыдал марте корным олмыктен шуктышаш. Асфальтым олмыктымо деч посна корно тӱрысо меҥгысе палым вашталтышаш, термопластик разметкым сӱретлышаш, транспортым вучымо автобус остановкым йӧнештарышаш.

Р.ЧЕПАКОВА ямдылен.

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УВЕР ЙОГЫН

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Любовь Камалетдинова

Республикысе Эл кӧргӧ паша министерствыште безопасность службо ден банк учреждений еҥ-влакын координационный совещанийышт лийын. Тений идалык тӱҥалтыш гыч Марий Элыште 900 мошенничестве ден банк картла гыч шолыштмашым регистрироватлыме. Еҥ-влаклан чылаже 40 миллион утла теҥге эҥгек ышталтын. Тыгай сынан преступлений кокла гыч 20 % нарыжым веле пален налын да рашемден кертыт. Шымлымашым эртарымашын нелылыкше преступник-шамычын тораште […]

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УВЕР ЙОГЫН

ЧОНЖО МАРИЙ-ВЛАК ВЕРЧ ЭРЕ ЙӰЛЕН

admin

Удмуртий Республикысе Келшымаш пӧртыштӧ туныктышо, фронтовик, мер пашаеҥ Иван Ямаковын шочмыжлан  95 ияш лӱмгечыжлан пӧлеклалтше Марий кас эртен. Тудо 1922 ий 20 январь Удмуртий Республикыште Алнаш район Маскаялыште кресаньык ешеш шочын.

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УВЕР ЙОГЫН

 Йоласалыште  вӱдвакш лиеш

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Курыкмарий районысо Йоласал Мастарлык пӧрт пелен «Вӱдвакш» этнокультурный вакш комплекс лиеш. Тиде шонымашым илышыш шындараш Россий Президентын грант конкурсыштыжо сеҥымаш полшышаш. Проектым Мастарлык пӧрт Марий Элысе  «Тӱвыра поянлыкым арален кодаш полшышо обществе» региональный мер организаций дене пырля ямдыленыт. Грантын кугытшо ик миллион теҥге деч утларакыш шуэш. Вакшым нӧлтымӧ пашажым тений кеҥежым тӱҥалыныт. Тидлан ты районысак […]

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