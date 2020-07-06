Имэҥер тураштат лӱдыкшыдымӧ лиеш

Марий Элыште Козьмодемьянск трактыште, Медведево район Имэҥер (Крутой овраг) гыч тӱҥалын, ончычсо ГАИ пост тура марте аварий поснак чӱчкыдын лийын кертме лӱдыкшӧ участкым олмыктен ачалаш тӱҥалыт.
Тидын шотышто Госзакупко сайтыште ончыкыжым аукцион лийме нерген уверым вераҥдыме. Контрактын тӱҥалтыш (эн кугу) акше – 168 191 044 теҥге. Ты пашам шке ӱмбакше налше подрядчик сентябрь кыдал марте корным олмыктен шуктышаш. Асфальтым олмыктымо деч посна корно тӱрысо меҥгысе палым вашталтышаш, термопластик разметкым сӱретлышаш, транспортым вучымо автобус остановкым йӧнештарышаш.
Р.ЧЕПАКОВА ямдылен.