Марий тӱняште шернур марий-влакым кокланже марий патыр Чумбылат тукым марий маныт. Тиде лӱмжӧ нунылан кунам да кузе «пижын шинчын»?

1828 ий 3 декабрьыште Вятке губернийыш пурышо Уржум уездыште Шернур волостьысо Купран ял воктенсе кӱсотышто пеш кугу кумалтыш эртен. Тушко Вятке, Озаҥ, Уфа губернийла гыч икмыняр тӱжем кресаньык погынен. Тиде чрезвычайный происшествий нерген шнуй Синодын обер-прокуроржын докладше деч вара шернур марий-влак нерген Российын императоржо Николай Первый да тудын пӱтынь императорский суртшо пален налын.

Шернур черемис-влак. Кӧ нуно улыт? Нуно олыкмарий але курыкмарий тӱшкаш пурат? Нуно марий-влакын моло этнографический тўшкашт деч мо дене ойыртемалтыт? Нине йодыш кугыжан чиновникше-влак коклаште веле огыл, ученый-влак коклаштат шочыныт. Тидын нерген шанче тўня Х1Х курымын кокымшо пелыштыже веле тўрыснек пален налын. Лач тунам, 1860 ийыште, Шернур вел марий-влак нерген «Действительное описание жизни черемис, проживающих в Уржумском округе Вятской губернии» посна этнографический паша савыкталтын. Тудым 1845 ийыште учредитлыме Руш географический обществын ученый комитетшылан возымо улмаш. Ты очеркым Шернур волостьысо Нурвел ялыште шочын кушшо, кугыжаныш кресаньык-влак кокла гыч лекше, Кугу Шернур обществын писарьже Василий Федорович Милютин возен. Вятке губернаторын канцелярийжылан тиде пашан копийжым ямдыленыт да тудын посна ужашыже-влак верысе изданийлашке логалыныт. Тиде паша шуко шымлызылан сай эҥертышыш савырнен. Эн ончычак коллежский асессор, Озаҥ учебный округысо уездный училище-влак шотышто смотритель В.М.Шестаковлан «Быт черемис Уржумского уезда» книгам возашыже полшен. Ты книга 1866 ийыште Озаҥ императорский университетын типографийыштыже савыкталтын.

«С самого рождения воспитывался я между обитающих кругом крещеных и частично некрещеных черемис. С возрастом юношества привык к ихнему разговору довольно хорошо. И когда обучился русской грамоте, впечатлелось мне забрать секретным образом подробныя и удовлетворительныя сведения в рассуждении образа черемисской жизни,

нравственности и всех суеверных обрядов, сопряженных с древним язычеством и жертвоприношением мнимым богам и богиням, — чоным почын возен Милютин шкеж нерген пашажын ончылмутыштыжо.- Принимал смелость неотнократно быть в кругу такого сонмища народа, но не иначе, как под видом черемисина же, одевшись в ихней костюм; к тому же знавши коротко черемисский разговор. А в противном случае через такое рисковатое поприще недолго бы было встретить от них неблагоприятных последствий. Бывал также и на прочих частных сборищах в подобных рощах. Посещал похороны и поминки умерших, сговоры жениха с невестою, свадьбы, семики и прочие праздничные собрания. Удивительно смотреть (кто не видавши и не слыхавши) на все ихния обряды древняго примера и подражания предкам своим, кочевавшим доселе в глуши дремучих лесов среди диких зверей, о которых давно уже нетерпеливо стремились и стремятся мои желания».

П.Д.Киселевын 1837-1841 ийласе реформыж почеш Кугыжаныш пого министерствын веденийышкыже логалше да Уржум округыш пуртымо шернур марий–влакын илышыштышт писарь В.Ф.Милютин мом вара оҥайым, ӧрыктарышым муын?

Марий-влак коклаште илыше В.Ф.Милютиным марий-влакын чий вералан ӱшанле улмышт, кажне илем пелен улшо ныл отышто «юмо, пелеюмо да шырт (дух)-влаклан» вуйым савымышт утларак чот ӧрыктарен. Икымше отыштыжо «чыла юмылан надырым тӱшкан пуэныт», кокымшыштыжо «посна еҥ-влак юмылан надырым пуэн кумалыныт», кумшышкыжо «пелеюмылан надырым пуаш коштыныт», нылымшыштыже «шырт (дух)-влаклан, надырым пуэн, пелештеныт».

«Кажне ийын кеҥеж жапыште, августышто але сентябрьыште, тӱрлӧ ял гыч иктыш чумырген, икмыняр шоҥгыеҥ, надырым пуэн, тӱнякумалтышым эртарыме нерген кутырен келшат, шке коклашт гыч карт-влакым ойырат, калыкым погымо жапым да отым палемдат, ойырымо карт-влаклан биркым кучыктат, туштыжо мыняр имньым, моло вольыкым да сурткайыкым надыр шотеш ямдылаш кӱлмым ончыктат, — рашемден возен тудо икымше отышто кумалтыш шумлык. Кумалтыш нерген калыклан увертарышаш нине карт-влак саде биркым лишыл ялыш намиен пуат, чыла радамлын, но шолып каласкалат, сандене руш-влак нимом палыде кодыт. Тыгай биркым тысе да йырым-йырысе моло уездласе яллашке колтат. Кажне илемыште надырым погышым сайлат, тудыжо надыр шотеш пуышаш вольыкым налаш кӱлшӧ оксам пога. Оксажым кє мыняр кертеш, тунар пуа».

«Калык кеч-кунамат кугарнян, нунын семын рушарнян, погына,- палемден возен В.Ф.Милютин,- тӱрлӧ тӱсан ний кандырам тодын пидыт, тудын дене кажне вольыкым отысо куэ але писте пелен кылден йолыштат. Кажне пушеҥге ончылно изирак кроваткым (ӱстелым) келыштарат, кажне вольыклан палыше картым да шылым ыштен моштышым ойырен палемдат.

Картше кроваткыш ик тыртыш уржа киндым пышта да ик ате сырам шында, шиште сортам чӱкта. Вараже упшым упшалеш да кумалтыш мутым пелешта: «Кугу кроваткыш кугу киндым пыштыме, кугу ате сырам шындыме, шӧртньӧ сортам чӱктымӧ. Тыйын ончылнет чолгыжшо пунан, порсын шєрмычан имне шога, корныш коштыктымо вӱдкоркам шындыме, тый декет могай велже дене шогалтыме, тугай велым тудым кумыл нєлтын вўчкалте да йєршешлан нал!»

Имньын тупышкыжо, вуй деч тӱҥалын, коварчыж марте вӱдым кум гана йоктарат, тыгодым «кучымо имньым чытырныкте» манын пелештат. Имньын чытыралтмекше шылым ыштыше, вольыкын йолжым кандыра дене кылда, мландыш йӧралеш, воктенак улшо черемис-влакын полшымышт дене вольыкым вара дене темдалын кучат; кӱзӧ дене логарым йыгалтымек, атыш налме вўрым ойырымо пушенге дек намия, тудын тӱҥышкыжӧ кум совла вӱрым кышкалмек, тыге каласа: «На! Нал шӧртньӧ вӱрым». Коваштым ньыктын налмек, ылыжтыме тул ӱмбак кугу чойн подым сака, тушко вуйым, йолым, шодым, шўмым, логарым, шӱйын кӱшыл ужашыжым, пурла ӧрдыж гыч кум да шола ӧрдыж гыч кок ӧрдыжлум, оҥлум, шеҥгел ледвяшкым, кум тӱпрӱдӧ йыжыҥым, шӱцйысӧ кум йыжыҥым, пагарын ужашыжым пышта; а эрыктыме гузенный ден кӱжгӧ шолыш шылым, коям, вӱрым да шӱрашым темат. Чылажат ямде лиймеке, кроваткыште сортам чӱктат да чылан сукен шинчыт, карткугыза кумалтыш мутым ойлаш тӱҥалеш».

Милютинын мутшо почеш, кумалме деч вара надыр шотеш пуымо шылым кочкыт, а имне коваштым куэш але пистеш кылден сакен кодат, моло кодшыжым лу дене пырля йӱлалтат», а вараже кумалше-влак «мӧҥган-мӧҥгыш» шаланен каят». Тудо тыге шона: кокымшо отышто икымшысе гаяк кумалтыш эрта, но тушто шагалрак илем гыч погынат – «ик але кок, а южгунам кум-ныл илем гыч чумыргат» манеш. Кумшо кӱсотыштыжо «черемисинын черланымыж годым» «посна еҥ-влак юмылан надырым пуат». Нылымшыштыже еҥ-влаклан полшен шогышо «общий але посна дух-влаклан» вуйым сават. Чыла нине отым тунам «шнуй верлан» шотленыт, тушто кӱлешлык деч посна «пушеҥгын ик укшыжымат руал налаш» огеш лий улмаш, а тыгайже лийын гын, титакан еҥ каргалтын.

Кумдан палыме руш этнограф Д.К.Зелинин В.Ф.Милютинын статьяжым научный пашаште этнографий велым кӱлешан улмыжлан кӧра кучылталтын. Тиде статья В.М.Шестаковын 1966 ийыште Озаҥ императорский университетын типографийыштыже лукмо «Быт черемис Уржумского уезда» книгаж деч посна Х1Х курымын кокымшо пелыштыже печатьыште марий-влак шумлык возышо-шамычлан — Вятке губернийысе калык училище-влак шотышто инспектор С.А.Нурминскийлан, вятский краевед А.А.Андриевскийлан, озаҥ этнограф-влак С.К.Кузнецов ден И.Н.Смирновлан сай эҥертышыш савырнен.

С.А.Нурминский Шернурыш калык училище-влак шотышто губернский инспектор семын миен коштмыж годым В.Ф.Милютин дене шкежак палыме лийын. Тудо Озаҥ духовный академийыште тунеммыж годымак марий-влакын юмыйӱлашт дене палыме лияш тыршен, «Православный собеседник», «Православное обозрение» да «Живая старина» журналлаште тидын нерген икмыняр статьям савыктен.

Озаҥ императорский университет пеленсе Археологий, историй да этнографий обществын пашаеҥже да секретарьже С.К.Кузнецов 1880 ийыште этнографический экспедицийыш лектын коштмо маршрутышкыжо Шернур волостьым лӱмынак пурташ тыршен. 1881 ийыште тудо марий-влакын акрет годсо Чумбылат шнуй кӱ дек миен коштмо корныжым лач тушеч тӱҥалын. Тиде кӱ нергенже шымлызе-влак икымше гана Адам Олеарийын (Эльшлегерын) возымыж гыч пален налыныт.

«Олеарийын Юл мучко ийын эртымыж годым мемнан кумылнам савырыше кундемыште черемис-влак шукын иленыт,- возен С.К.Кузнецов.- Тыште да йӱдвелышкыла умбакыже, Котельнич ола марте, шуйналтше кундем черемис ял-влакын рӱдӧ верыштлан шотлалтын; Немда, Пижма эҥер серлаште, кызытсе Кукарка слобода лишне, Яранск ола йыр да эсогыл Кокшаров (кызытсе Котельнич) марте шуйналтше кундемыште черемис-влак шукертсек иленыт. Тыштак нуно Новгород кундемысе руш-влакын толын кержалтмыштым икымше гана чытен лектыныт, чоткыдемден пеҥгыдемдыме Кокшаров олаштым йомдареныт. Лач тиде кундем гыч нуным, марий-влакым, ХVIII курым мучаште, но поснак чотшо Чумбылат кӱм шалатыме деч вара, шыгыремден луктын колташ тӱҥалыныт. Тыге Колянур волостьышто ик черемисинат кодын огыл».

С.К.Кузнецовын иктешлен возымыж почеш, мландын шочыктен кертме вийым «йӧршын йомдарымыжлан» да «Ноля ден Котельнич уездлаште руш колонизацийын шыгыремдымыжлан кӧра» илыме вер-шӧрыштым кудалтен кайыше марий калыкын икмыняр ужашыже «Чумбулатов фамилийым нумалше пеш самырык черемисиным» коштмаштыже ужатен коштшо да Шернур селаш куснышо кугезе-влак семынак Шернур велыш толын лектын.

С.К.Кузнецов чимарий йӱла шарлыме кундемын рӱдыж семын Чумбылат кӱн чапше кумалме пеш шуко кӱсотан Шернур волость дек куснымыжым ужшо шкешотан свидетельыш савырнен.

1882 ийыште С.К.Кузнецов шкенжын полышкалышыже – Озаҥ инородческий учительский семинарийыште тунемше, Шернур велысе Нурвел ялыште шочын кушшо Тимофей Семенов дене пырля Купран селаш лӱмын миен савырнен. Тушто ужын-колын коштмыж нерген вараже «Вятские губернские ведомости» ден «Волжско-Камское слово» газетлаште лекше «Село Сернур Уржумского уезда» корреспонденцийыштыже возен.

Шкенжын публикацийлаштыже, мутлан, «Вятские губернские ведомости» газетыште лекше «Черемисские мольбища» ден «Известия общества археологии, истории и этнографии при императорском Казанском университете» журналыште вераҥдыме «О черемисских мольбищах д. Кюпран-Сола Вятской губернии» статьялаштыже С.К.Кузнецов Шернурым «чийӱлам кучышо черемис-влакын рӱдерышт» да «черемис Иерусалим» манын лӱмден, тушто карт-влак шке пашаштым пеш сайын палат, тӱрлӧ шинчанужшо ден мужедше-влак пӱтынь черемис тӱняште чапланат» манын возен.

С.К.Кузнецов дене пырля Шернур волость мучко коштмыж негызеш тудын полышкалышыже Т.С.Семенов вараже «Черемисы» этнографический очеркым возен. Тудым Москваште лекше «Православный благовестник» журналын 1893 ийысе ныл номерыштыже савыктеныт да вараже А.И.Снегиреван типографийыштыже посна брошюр дене луктыныт. Тушко марий-влакын традиционный вургемышт, кочкышышт да юмыйӱла ден пайремышт нерген шочмо Шернур да Уржум уездысе моло волостьышто погымо ятыр оҥай материалым пуртымо.

Т.С.Семенов шочмо Нурвел ялыштыже «Кузе ик черемисын иям ондалымыж нерген черемис йомакым» возен налын. Тудым вараже «Известия общества археологии, истории и этнографии при императорском Казанском университете» журналыште руш да марий йылме дене савыктыме. Тыге тудо марий фольклорын тиде жанрже дене икымше публикацийыш савырнен.

1904 ийыште С.К.Кузнецов императорский Руш географический обществын этнографий пӧлкажын заданийже почеш Вятке губернийын Малмыж, Уржум да Яраҥ уездлашкыже уэш лектын коштын. Пӱтынь кеҥежым тудо черемис ден вотяк-влакын илышыштым шымлен да «Этнографическое обозрение» журналыште лекше отчетыштыжо возымыж семын, «ондак эскерымыжым кумдаҥден, инородец-влакын калык творчестве произведенийыштым да нунын вургемыштым поген» эртарен. Мутат уке, лӱмлӧ ученый йӧратен шындыме Шернур волостьышкыжо миен коштде кертын огыл.

С.К.Кузнецовын такыртыме корно дене 1906 ий март-майыште Шернурыш Гельсингфорс университетын финн-угор языкознаний профессоржо Юрье Йоосепи Вихманн ден ватыже Юлия миен коштыныт. Финляндийыште 1883 ийыште ыштыме Финн-угор обществын пашаеҥже-влакым Российыш родо-тукым калык-влакым шымлаш экспедицийыш колтеныт улмаш. Тушто кок тылзе наре лийме жапыште нуно верысе марий-влак коклаште поян фольклор да этнографий материалым поген шуктеныт. Нуно 34 легендым, 37 калыкмутым, 60 туштым да 50 мурым возен налыныт. Шернурышто погымо материал кокла гыч икмыняр ужашыжым Юрье ден Юлия 1908 ийыште Будапештыште лекше венгр шанче журналыште савыктеныт, а 1931 ийыште лукмо марий фольклор сборникыш пуртеныт.

1913 ийыште Шернурыш эше ик финн ученый Уно Хольмберг-Харва толын коштын, тудо марий юмыйӱла, марий-влакын «вӱдыштӧ, чодыралаште, курыклаште, куплаште да коремлаште» илыше кӱшыл ден ӱлыл юзо вий-влаклан ӱшанымышт да нунылан пелештымышт нерген материалым поген.

Тудо кӱшыл ден ӱлыл дух-влаклан пӧлеклалтше икмыняр кӱшыл ден ӱлыл кӱсотыш миен коштын. У.Хольмберг тыгай шонымашке шуын: марий-влакын ӱлыл духышт — юмо семынак аклаш тӱҥалме родо-тукым старейшинышт, моло огыл. Нуно жапыштыже Курык кугыза, Курык кугу еҥ шотеш ужмо Чумбылат семынак шке тукымыштым чапландареныт. Тыгай верла гыч кондымо кӱ падыраш-влакым марий-шамыч арамлан огыл кудвечышкышт пурымо капка, пулдыр ончылно араленыт. Тыгай кӱ падыраш нунын деч осал вийым покта, локтымо деч арала манын шоненыт. Икмыняр родо-тукым негызеш «вел але эл» чумырга, вес семын каласаш гын, Кугу озан, Онарын але Кугызан вуйлатыме кундем чумырга, шонен финн ученый.

Шернурыш толын коштмыж годым У.Хольмберглан кусарыше семын верысе черке пашаеҥ, черемис миссионер школын надзирательже Ф.Г.Егоров шке кумылын полшен шоген. Тудо Озаҥ духовный академий пеленсе Озаҥ инородческий учительский семинарийыым да миссионер курсым тунем лектын. Европа кўкшытан ученый дене мутланымаш да яра жапым пырля эртарымаш тудлан этнографий шотышто шке шотан кугу школыш савырнен. Вараже аклен возымыж почеш, Лач У.Хольмберг тудлан «шке калыкым шымлаш кӱлмым» умылаш полшен.

1918 ийыште Ф.Г.Егоров черке пашам ыштымым чарнен. Тудо у документлаште ачалӱмжым лӱмынак Георгиевич гыч Егоровичыш савырен. У кучем ышталтме деч вара Краснококшайскысе областной краеведческий музей ден Марий краеведений обществын марий-влакын тӱшкан илыме кундемлашке организоватлыме фольклор ден этнографий экспедиций-влакын составыштышт тудо фольклорым да этнографий материалым погымо пашаш ик эн ончыч чулымын ушнен. Экспедицийыш лектын коштмо годым погымо материалже-влак 1929 ийыште лукмо «Материал по истории народа мари» книгажын негызышкыже савырненыт. Тиде книга шымлызын лӱмжым марий-влак коклаште курым-курымешлан чапландарен. Тудын погымо сведенийым, тидын шотыштак марий патыр Онар да овда калык нерген исторический преданий ден легенде-влакым, Марий краеведений обществын шанче секретарьже М.Н.Янтемир «Описание Маробласти» книгажын «Краткий очерк истории марийского народа» ден «Национально-бытовые особенности мари» главалаштыже кучылтын. Тудо шкежат Шернур кантоныш паша ден миен коштмыж годым ятыр фольклорный исторический материалым поген. Нунын негызеш М.Н.Янтемир тыгай иктешлымашке шуын: верысе марий калыкын чымыргымаштыже ончычсо Вятке губернийысе Кукарка, Нолинск да Яранск кундемла гыч куснен толшо марий-влак кугу верым налын шогеныт. Вес семын каласаш гын, шернур марий-влакым ты кундемыште пагалыме Чумбылатын тукымжылан тичмаш права дене шотлаш лиеш.

Кызытсе шымлыше-влакын пашаштышт М.Н.Янтемир почеш Марий Элын йӱдвел-эрвел ужашыштыже верланыше да Вӱтла ден Вятке эҥер-влак кокласе Уржум-Вятке этнографический районыш пурышо Шернур вел марий-шамычын «шернур марий» лӱмышт пеҥгыдемдалтын, нуным ученый-влак марий йылмын морко-шернур говоржо дене мутланыше олыкмарий-влакын куд локальный этнографический группышт гыч иктышкыже пуртат.

Руслан Бушков,

историй науко кандидат.

Марий йылмыш П.Шакиров кусарен.