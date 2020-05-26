Эмлымвер гыч 46 еҥым лукмо!

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, пытартыш суткаште республикысе инфекционный стационарла гыч 46 пациентым мӧҥгӧ колтымо. Тыге, пандемий тӱҥалме пагыт гыч тиде кече марте 744 черлым, ты шотыштак пеҥгыдемдыме коронавирусан 449 пациентым, эмлыме. Ты жапыштак 449 еҥ умбакыже эмлалтеш:

Йошкар-Оласе больницыште –230 еҥ;

Йоча республиканский клинический больницыште – 10 икшыве;

Звенигово районысо рӱдӧ больницыште – 29 еҥ;

Козьмодемьянск межрайонный больницыште –24 еҥ;

Волжск оласе рӱдӧ больницыште – 38 еҥ;

Марий Турек районысо рӱдӧ больницыште – 46 еҥ;

Медведево районысо рӱдӧ больницыште – 72 еҥ.

413 пациентлан «пневмоний» диагнозым шындыме, 196 еҥлан – «у коронавирус инфекцийым». 167 пациент неле состоянийыште, 271 еҥын тазалыкшым врач-шамыч «нелылыкын кокла йыжыҥже» семын аклат, латиктыным — «нелылыкын куштылго йыжыҥже» семын. Кандаш пациент шодым искусственно вентилироватлыме йӧн дене шӱла, 197 черлылан кислород кӱлеш.

ВКонтакте социальный сетьысе «Коронавирус. Марий Эл Республикын оперштабше» сообществын 26 майысе данныйже почеш, регионыштына пытартыш суткаште у коронавирус инфекций дене черланыме эше 41 случайым регистрироватлыме, да тиде чот ынде 1559 еҥ марте шуын. 1525 еҥым медицине велым эскерат. 7977 гражданым тыгай учёт гыч кораҥдыме. Лу черле колен.

М.ИВАНОВА