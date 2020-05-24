Эше ик еҥын ӱмыржӧ кӱрылтын

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, пытартыш суткаште республикысе инфекционный стационарла гыч эше 14 пациентым мӧҥгӧ колтымо. Ты жапыштак 437 еҥ умбакыже эмлалтеш:

Йошкар-Оласе больницыште – 231 еҥ;

Йоча республиканский клинический больницыште –17 икшыве;

Звенигово районысо рӱдӧ больницыште – 29 еҥ;

Козьмодемьянск межрайонный больницыште –23 еҥ;

Волжск оласе рӱдӧ больницыште – 36 еҥ;

Марий Турек районысо рӱдӧ больницыште – 44 еҥ;

Медведево районысо рӱдӧ больницыште – 57 еҥ.

437 черле кокла гыч 157 пациент неле состоянийыште, 268 еҥын тазалыкшым врач-шамыч «нелылыкын кокла йыжыҥже» семын аклат, латкоктыным – «нелылыкын куштылго йыжыҥже» семын. Кандаш пациент шодым искусственно вентилироватлыме йӧн дене шӱла, 186 черлылан кислород кӱлеш.

ВКонтакте социальный сетьысе «Коронавирус. Марий Эл Республикын оперштабше» сообществын 24 майысе данныйже почеш, регионыштына пытартыш суткаште у коронавирус инфекций дене черланыме эше 41 случайым регистрироватлыме, да тиде чот ынде 1479 еҥ марте шуын. 1 еҥ илыш гыч каен, чылаже – 9 черле.

М.ИВАНОВА