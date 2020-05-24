УВЕР ЙОГЫН

Эше ик еҥын ӱмыржӧ кӱрылтын

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 25 гана онченыт

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, пытартыш суткаште республикысе инфекционный стационарла гыч эше 14 пациентым мӧҥгӧ колтымо. Ты жапыштак 437 еҥ умбакыже эмлалтеш:
Йошкар-Оласе больницыште – 231 еҥ;
Йоча республиканский клинический больницыште –17 икшыве;
Звенигово районысо рӱдӧ больницыште – 29 еҥ;
Козьмодемьянск межрайонный больницыште –23 еҥ;
Волжск оласе рӱдӧ больницыште – 36 еҥ;
Марий Турек районысо рӱдӧ больницыште – 44 еҥ;
Медведево районысо рӱдӧ больницыште – 57 еҥ.
437 черле кокла гыч 157 пациент неле состоянийыште, 268 еҥын тазалыкшым врач-шамыч «нелылыкын кокла йыжыҥже» семын аклат, латкоктыным – «нелылыкын куштылго йыжыҥже» семын. Кандаш пациент шодым искусственно вентилироватлыме йӧн дене шӱла, 186 черлылан кислород кӱлеш.
ВКонтакте социальный сетьысе «Коронавирус. Марий Эл Республикын оперштабше» сообществын 24 майысе данныйже почеш, регионыштына пытартыш суткаште у коронавирус инфекций дене черланыме эше 41 случайым регистрироватлыме, да тиде чот ынде 1479 еҥ марте шуын. 1 еҥ илыш гыч каен, чылаже – 9 черле.

М.ИВАНОВА

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УВЕР ЙОГЫН

Кужэҥер районышто «Идалыкын педагогшым» палемденыт

Editor

Кужэҥер районышто «Идалыкын педагогшо» конкурсым иктешленыт. Сеҥышыш лекше кум еҥ конкурсын республикысе этапшылан ямдылалташ тӱҥалыт. 

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УВЕР ЙОГЫН

Марий рӱдола мучко — йолын

admin

Инвалид-влакын кумшо всероссийский спартакиадышкышт толшо участник ден уна-влаклан марий рӱдола дене палдарыше экскурсий-влак эртаралтыт. Тыгай экскурсийже кас еда лиеда. А тидлан спартакиадын оргкомитетше  акредитоватлыме 16 экскурсовод ден 7 волонтёрым ушен. Ончалашыже Йошкар-Олаште уло мом. Оланан историйжат оҥай. Маршрутшымат  тазалык шотышто эмганен вияҥше еҥ-влаклан лӱмын келыштарен ямдылыме. Спартакиаде эртыме жапыште оласе чыла тошерышкат оксам тӱлыде миен […]

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УВЕР ЙОГЫН

Келшен илет – ончыко кает

Любовь Камалетдинова

Правительстве пӧртыштӧ Александр Евстифеевын вуйлатымыж почеш Марий Элын Кугыжаныш национальный политике концепцийжым илышыш пуртымо шотышто правительственный комиссийын заседанийже эртен. Совещанийыште тиде кугыжаныш программын кодшо ийын кузе шукталтмыжым иктешленыт да тений ыштышашым палемденыт. Республикын тӱвыра, савыктыш да калык паша шотышто министрын алмаштышыже Галина Ширяева Россий Федерацийыште 2025 ий марте Кугыжаныш национальный политике стратегийым илышыш пуртымо шотышто […]

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