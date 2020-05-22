Сарын илышыже – тыгыде оксаште

1418 кече да йӱд мучко шуйнышо Кугу Отечественный сарыште совет калыкын шуктымо подвигше нерген тыгыде окса шарныкташ тӱҥалеш.

Шарнымаш да чап идалыкыште республикыштына илыше-влак чыла тӱвыра площадкыште Россий банкын ямдылыме виртуал выставкыж дене палыме лийын кертыт. Тусо тыгыде окса-влак сӧй пасушто кредалме нерген ушештарат.

Выставкым республикын Тӱвыра, савыктыш да калык паша шотышто министерствын полшымыж дене Россий Рӱдӧ банкын Юл да Вятке тӱҥ управленийжын Марий Элысе Национальный банкшын пӧлкаже ямдылен.

Сар темылан пӧлеклалтше икымше тыгыде оксам кугу Отечественный сарыште сеҥымылан 20 ий темме ийын таптеныт. Тиддеч вара 30, 40 ий теммыланат тыгайымак ямдыленыт. Тиддеч вара лӱмгече идылыкыште веле огыл таптеныт. Экспозицийыште тӱрлӧ ийлаште ямдылыме, 1941-1945 ийласе илышым почын ончыктышо 24 тыгыде оксам ужаш лиеш.

— Калыкнан неле жапыште кредалмыже, сеҥымашым налмыже нерген шарнымаш Совет жапыште да кызытсе Российыште ямдылыме тыгыде оксалаште каласкалалтеш, — палемден тӱвыра, савыктыш да калык паша шотышто министр Константин Иванов. – Медальер-мастар-влакын пашаштым чынжымак кугу искусствылан шотлем, сандене Национальный банкын Марий Элысе пӧлкажын шарнымаш тыгыде окса выставкым ямдылымыжым сайлан шотлена да кертме семын полшена.

Ушештарена, республикыштына тений ведомство-влак иквереш «Магия театра», «250 лет российским бумажным деньгам» да «Дом для банка» выставке-влакым ямдыленыт.

А.БАЙКОВА