Марий Эл – кудымшо верыште

У Торъял районысо Тошто Торъял школ у тунемме ий вашеш икшыве-влаклан куан уверым ямдылен: ынде ӱдыр-рвезе-влак технический усталыкыштым тӱрлӧ у оборудованийлан поян инженерный лабораторийыште шуарен кертыт.