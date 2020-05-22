Марий Эл – кудымшо верыште

Коронавирус дене кылдалтше ситуацийын мониторингше шотышто увер рӱдер 21 майыште Юл кундем федеральный округысо регионлаште COVID-19 дене черланымым пеҥгыдемдыме чот гыч илыш гыч кайыме чотын рейтингшым ямдылен:
1. Татарстан Республик – 0,31%
2. Оренбург область – 0,35%
3. Ульяновск область – 0,38%
4. Чуваш Республик – 0,45%
5. Киров область – 0,55%
6. Марий Эл Республик – 0,59%
7. Мордва Республик – 0,60%
8. Саратов область – 0,70%
9. Нижегородский область – 0,71%
10. Башкортостан Республик – 0,74%
11. Самара область – 0,75%
12. Пенза область – 0,93%
13. Пермь край – 1,06%
14. Удмурт Республик – 2,59%
Шкат ужыда, латныл регион коклаште Марий Эл кудымшо верыш логалын.
М.ИВАНОВА