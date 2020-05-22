УВЕР ЙОГЫН

Марий Эл – кудымшо верыште

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 16 гана онченыт

Коронавирус дене кылдалтше ситуацийын мониторингше шотышто увер рӱдер 21 майыште Юл кундем федеральный округысо регионлаште COVID-19 дене черланымым пеҥгыдемдыме чот гыч илыш гыч кайыме чотын рейтингшым ямдылен:
1. Татарстан Республик – 0,31%
2. Оренбург область – 0,35%
3. Ульяновск область – 0,38%
4. Чуваш Республик – 0,45%
5. Киров область – 0,55%
6. Марий Эл Республик – 0,59%
7. Мордва Республик – 0,60%
8. Саратов область – 0,70%
9. Нижегородский область – 0,71%
10. Башкортостан Республик – 0,74%
11. Самара область – 0,75%
12. Пенза область – 0,93%
13. Пермь край – 1,06%
14. Удмурт Республик – 2,59%
Шкат ужыда, латныл регион коклаште Марий Эл кудымшо верыш логалын.

М.ИВАНОВА

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УВЕР ЙОГЫН

Кажнын темлымашыже шергакан

Маргарита Иванова

Йошкар-Олаште Перинатальный рӱдерым чоҥымо шотышто публичный каҥашымаш почмо лийшаш, да республикыште илыше тӱрлӧ ийготан граждан-влакын шонымашыштым шотыш налаш кӱлеш, манын медицине тӧнежын кӱкшӧ технологиян корпусшым чоҥымо йодыш дене эртарыме совещанийыште Марий Элым вуйлатыше Александр Евстифеев. «Объектын ойыртемжым шотыш налаш гын, Перинатальный рӱдер – тиде самырык еш-влакын темышт, туге гынат каҥашымашке тӱрлӧ ийготан граждан-шамычым ӱжса. Чаманен […]

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УВЕР ЙОГЫН

Селаште – сай вашталтыш

Маргарита Иванова

Шернур районысо Казанский ял шотан илем администрацийым Ольга Логинова кокымшо ий веле вуйлата. Кок кӱшыл шинчымашан, экономист да юрист специальностян самырык ӱдырамаш кундемым тӱзаташ полшышо чыла программыште чолган участвоватла.  Тений «Ола кумдыкым кызытсе жаплан келшышын тӱзатымаш» программе почеш селаште Кооперативный, Коммунальный да Комсомольский уремлаште 550 квадрат метр тротуарым олмыктеныт. Кызыт нине уремлаште ролик,самокат, йоча коляске […]

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УВЕР ЙОГЫН

У Торъял районышо икшыве-влак инженерный лабораторийыште шуаралт кертыт

Любовь Камалетдинова

У Торъял районысо Тошто Торъял школ у тунемме ий вашеш икшыве-влаклан куан уверым ямдылен: ынде ӱдыр-рвезе-влак технический усталыкыштым тӱрлӧ у оборудованийлан поян инженерный лабораторийыште шуарен кертыт. 

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