Утыжденат тургыжланеда гын

У коронавирус инфекцийын шарлымыжлан кӧра Марий Элысе Калыкым социально обслуживатлыме рӱдер-влакын организацийлаштышт психологический полышым пуымо шотышто «шокшо линий-влак» пашам ышташ тӱҥалыныт.

Тыгай шотан республиканский «шокшо линийым» Калыклан психолого-педагогический да социальный полышым пуышо «Доверие» рӱдерыште почмо. Тушко 21-10-40 номеран телефон дене йыҥгырташ лиеш. Опытан психолог-влак 8 гыч 20 шагат марте пашам ыштат. Нуно карантин семын увертарыме, самоизоляций манме режимыште улмо жапыште калыклан ласкалыкым да сай ончыкылыклан ӱшаным арален кодымо йӧн-влакым темлат.

Психологический полышым пуымо шотышто «шокшо линий-влак» республикнан олаласе да районласе Калыкым социально обслуживатлыме комплексный рӱдерлаштыштат 8 гыч 17 шагат йотке пашам ыштат.

У коронавирус инфекцийын шарлымыж шотышто утыжденат тургыжланеда, психологын полышыжо кӱлмыла чучеш гын, нине телефон дене йыҥгыртен кертыда:

Йошкар-Олаште – 8 (8362) 64-40-93;

Волжскышто – 8 (83631) 6-20-81;

Козьмодемьянскыште – 8 (83632) 7-66-40;

Волжский районышто – 8 (83631) 6-74-70;

Курыкмарий районышто – 8 (83632) 7-10-22;

Звенигово районышто – 8 (83645) 7-26-31;

Килемар районышто – 8 (83643) 2-13-00;

Кужэҥер районышто – 8 (83637) 9-13-37, 8 (83637) 9-44-34;

Марий Турек районышто — 8 (83634) 9-37-67;

Медведево районышто – 8 (8362) 58-24-39;

Морко районышто — 8 (83635) 9-72-28;

У Торъял районышто – 8 (83636) 9-15-81;

Оршанке районышто — 8 (83641) 2-33-43;

Параньга районышто — 8 (83639) 4-15-61, 8 (83639) 4-36-88;

Шернур районышто – 8 (836333) 9-77-78;

Советский районышто — 8 (83638) 9-41-15;

Юрино районышто – 8 (83644) 3-24-50.

М.ИВАНОВА