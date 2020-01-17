УВЕР ЙОГЫН

Сар жапыш пӧртылта

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Марий Эл Социальный вияҥмаш министерствыжын увертарымыж почеш, кызыт Россий кӱкшытыштӧ военно-патриотический тематикылан эн сай проект конкурс вийым налеш. Тудым «Центр проектных компетенций» ООО увертарен.

 Тушко коммерческий да коммерческий огыл организаций, посна предприниматель-влак ушнен кертыт. Проект-влакым тыгай теме дене кылдалтше номинацийыш колташ лиеш:

 — военно-исторический науко сферыште;

— военно-исторический да кызытсе военный тематикылан тоштер-ончер да экспозиций;

— военно-исторический йоча лагерь-влакым эртарыме кышкарыште военно- исторический сынан да военно-патриотический пашам вораҥдыме дене кылдалтше;

 — военно-исторический фестивальым эртарен колтымо дене кылдалтше;

 — военно-археологический да кычалме пашам шуктымо дене кылдалтше.

Конкурс нерген кумданрак конкурсын официальный сайтыштыже пален налаш лиеш, туштак участник семын регистрацийым эртыман. Йодмашым февраль кыдал марте пуэн шуктыман, а иктешлымашым 10 апрельыште ыштат. Каласен кодыман, кажне номинацийыште 5 сеҥышым ойырат. Сеҥышылан проектым илышыш шыҥдараш ойырымо шийвундо кугыт эн шукыжо 2 миллион теҥге марте лийын кертеш.

 С.НОСОВА

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УВЕР ЙОГЫН

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admin

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УВЕР ЙОГЫН

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admin

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