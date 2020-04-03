Заседание президиума Координационного совета при Правительстве РФ

Александр Евстифеев принял участие в заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по борьбе с распространением коронавируса.

Сегодня Глава Марий Эл Александр Евстифеев принял участие в заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которое провел Премьер-министр России Михаил Мишустин, и Рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Заседание состоялось в режиме видеоконференцсвязи. Михаил Мишустин, обращаясь к главам регионов, отметил актуальность совещания в связи с обращением Президента страны Владимира Путина к согражданам 2 апреля текущего года.

Председатель Правительства подчеркнул, что мера по продлению нерабочих дней до 30 апреля абсолютно оправдана и направлена на сохранение здоровья людей. При этом Михаил Мишустин обратил внимание глав субъектов, что экономическая жизнь страны из-за коронавируса не должна останавливаться. Премьер призвал губернаторов опираться на мнение Роспротребнадзора, обозначив, что больницы должны быть полностью готовы к приему пациентов, поскольку пик заболеваемости еще не пройден.

«Я подписал постановление Правительства об освобождении от уплаты НДС на их ввоз в Россию. В том случае, если предприниматели безвозмездно передают их больницам, которые помогают пациентам с коронавирусом. Речь идёт о тест-системах, защитных масках, костюмах, установках для очистки воздуха и бесконтактных термометрах, аппаратах искусственной вентиляции лёгких и препаратах, которые можно использовать для лечения коронавирусной инфекции. Особо хочу подчеркнуть, что освобождение от НДС коснётся и уже ввезённых с 16 марта медицинских товаров и лекарств», — сказал Председатель Правительства России.

Михаил Мишустин потребовал от властей в субъектах сделать все необходимое для безопасной работы медиков, а также контролировать, чтобы региональные больницы были укомплектованы инфекционистами, пульмонологами, анестезиологами, поскольку на них ложится основной объем тяжелейшей работы.

Премьер-министр также рассказал о первых мерах по смягчению негативной ситуации в экономике.

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Марий Эл «О выделении бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл» региональному Минздраву для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией предусмотрено 94 млн. рублей.

Кроме того, из резервного фонда Правительства Марий Эл Министерству здравоохранения республики выделено 23 млн. рублей на приобретения средств индивидуальной защиты для медицинских работников.

С 3 апреля для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирсной инфекцией работают 6 организаций с общей коечной мощностью 340 коек.

По состоянию на 3 апреля в Марий Эл зарегистрировано 4 случая новой коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находятся 1528 человек. Всего снято с наблюдения 821 человек, в том числе 31 иностранный гражданин.

В отношении граждан, несоблюдающих противоэпидемические мероприятия, Управлением Роспотребнадзора по Марий Эл возбуждается 6 административных материалов. В отношении одного гражданина, нарушившего режим изоляции, административный материал направлен в суд. Также Управлением проводятся рейдовые проверки объектов, которые должны приостановить свою деятельность в соответствии с Указом Главы Марий Эл Александра Евстифеева от 17 марта о введении режима повышенной готовности в республике.

В ходе рейдовых наблюдений выявлены нарушения на 15-ти объектах, по которым будут возбуждены дела об административных правонарушениях за несоблюдение противоэпидемических мероприятий. Введен 1 временный запрет деятельности, материалы направлены в суд.

В отношении 8-ми хозяйствующих субъектов материалы рассмотрены, наложен штраф в размере 33 тыс. рублей. В настоящее время указанные объекты деятельность не осуществляют.

Организационно-аналитическое управление Главы Республики Марий Эл

3 апреля 2020 г.