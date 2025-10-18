УВЕР ЙОГЫН

«Жапын капка шеҥгелныже»

Михаил Скобелев

«Жапын капка шеҥгелныже»

8 октябрьыште Республикысе сӱрет сымыктыш тоштерыште Россий Федерацийын сулло сӱретчыже Евгений Ярановлан 75 ий темме лӱмеш «Жапын капка шеҥгелныже» ончерым почыныт.

Сӱретчым саламлаш Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин миен.

– Кажне сӱретче сымыктышыште шке кышажым кодынеже, чонжым почын ончыктынеже. Улыт тӱняште тыгай шкешотан еҥ-влак, кудыштын кӧргыштышт тӱрлӧ усталык иктыш ушнен кертеш. Нуно йӧратыме сомылыштым йӱдым ыштат, а кечывалым весылан пашам ышташ йӧным пуат. Лач тыгай Евгений Герасимович Яранов. Сӱретче-влакын Марий Элысе пӧлкаштым вуйлатымыж годым кодшо курымын 90-ше ийлаштыже – 2000 ийла тӱҥалтыште сӱретче-влаклан шуко полшен. Тунам ятыр регионышто художник-шамычын мастерскойыштым петыреныт, а тудо дипломат улмыжлан кӧра нуным арален коден кертын. Тылеч посна олан тӱсшӧ вашталт толмаште Евгений Герасимовичынат надырже уло. Россий Сӱретче-влак ушемын ответственный секретарьже улмыж годым рӱдолам тӱзатымашке талантан скульптор ден сымыктышын еҥже-влакым ушнаш ӱжын, – каласен Михаил Зиновьевич.

Саламлымашке Марий Эл тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министрын алмаштышыже Николай Любимов ушнен. Тыгак родо-тукымжо, эргыже, шешкыже, уныкаже-влак толыныт.

Евгений Яранов – живописьын классике школжын представительже. Сӱретлаштыже Кугу Отечественный сарын, Чечня сарын, СВО-н геройыштым ужаш лиеш. «Ангелы Донбасса», «Я убит подо Ржевом» пашаже-влак посна тӱткышым налыт.  Кажне радынаште сӱретчын тынысле илыш лӱмеш кредалше-влак верч тургыжланымыже шижалтеш. Тудо шӧртньӧ ден ужар тӱсым кучылташ йӧрата, молан манаш гын ты тӱс илыш да ӱшан дене кылдалтын. Адакшым сӱретлаште йӧратымаш ден куанжат уло.

Михаил Скобелевын фотожо.

