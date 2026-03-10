Жап тыгай: йол йымалнат, вуй ӱмбалнат лӱдыкшӧ

Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын увертарымыж почеш, леведыш гыч лумым кышкаш кӱзышӧ вич еҥ ӱлыкӧ волен вочмылан кӧра колен.
Февральын кокымшо пелыштыже оралте ӱмбач 20 утла еҥ волен возын. Нелын сусыргенытат, нуным вашкеполышым пуышо бригаде-влак республикнан стационарлашкыже конденыт. Леведыш ӱмбач волен вочшо икмыняр еҥ вашкеполыш службым ӱжыктен огыл, а илыме верысе эмлымверыш: больницыш але поликлиникыш – тазалыкшым тергыкташ шке миен. А мыняр еҥ, эрта манын, медицине полышлан эҥертен огыл?
Морко, Оршанке да Медведево районла гыч вич еҥ шке оралте да общественный зданий ӱмбалым страховко деч посна эрыктымыж годым волен вочмыжлан кӧра ӱмыр лугыч лийын.
Март тылзат еҥ-влакын оралте ӱмбач волен вочмышт да лум йымак логалмышт дене кылдалтше азап дене тӱҥалын.
1 мартыште Килемар, Звенигово, Оршанке, Медведево да Морко районла гыч 8 еҥ тиде амалланак кӧра эмлымверыш логалын. Сусыргышо-влак 12 гыч 78 ияш марте ийготан улыт.
2-3 мартыште шке пӧрт ӱмбач лумым кышкыме годым ӱлыкӧ волен вочшо эше 6 еҥым вуйдорык чытырналтмылан да капкыл ужаш пудыргымылан кӧра больницыш эмлалташ пыштыме.
Самырык-влакын ончыко ужын, шонен моштыдымыштым умылаш лиеш – илыш опытышт шагал, но кунам 62, 65, 72 ияш пӧръеҥ-шамыч, шкем волен вочмо деч нигузеат аралыде, пӧрт ӱмбаке кольмо дене кӱзат, подъезд ӱмбалнысе леведышым 60 ияш ӱдырамаш эрыкта – ӧрмалгыде огешак лий, палемдат Тазалык аралтыш министерствыште.
Лум азаплан кӧра илыш гыч кайыше-влак мартыштат улыт… Официально пеҥгыдемдыде, чотыштым возаш огына тошт.
Тений лум шуко возын, сандене март-апрельыште тудо веле огыл, карниз гыч кечалтше ийсӱсат илышлан кугу лӱдыкшым ыштат. Тидымак шотыш налын, оралте воктеч ошкылмо годым тӱткӧ лийза. Тудым йошкар але лӱдыкшым шижтарыше тасма, чарак дене авырыме гын, кӧргышкыжӧ ида пуро. Кевытыш ма подъездыш пурымо деч ончыч вуй ӱмбак ончалза. Азапыш логалмек, жапым шуйкалыде, «103» але «112» номер дене вашкеполыш але аварийно-утарыше службым ӱжыктыза. Шарныза тидым, аралыза шкендам.
