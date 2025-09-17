Жап дене тӧр

Марий Элын пӱртӱс поянлыкшым арален да шукемден толмаште у технологийым кучылтыт.
Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам аралыме министерствын специалистше-влакым «БАС» («Беспилотный авиаций системе») нацпроект кышкарыште налме беспилотник-влак дене пайдаланаш туныктеныт. Россий президентын кӱштымашыж почеш илышыш шыҥдаралтше ты нацпроект почеш Марий Эллан 12 «ГЕОСКАН 801» беспилотник ойыралтын. Нуным район-влак кокласе чодыра управленийлашке колтеныт. Идалык мучаш марте эше кок беспилотник толын шушаш.
Тиде арняште министерствын да ведомствын кид йымалныже улшо лесничествылашт гыч 41 специалист кок кечаш семинарыште лийын. Беспилотник полшымо дене чодыран могай состоянийыште улмыжым, закондымын руымо але пайдалыныме участкым, тыгак тул ылыжмым иканаште шекланен шукташ лиеш.
Регион вуйлатыше Юрий Зайцев шке Телеграмм-каналыштыже серен: «Тыгай беспилотный авиационный системе-влакым кучылтмаш пӱртӱсым аралыме пашам сай кӱкшытыш луктеш».
Снимкыште: семинар годым.
Фотом министерствын воткыл лаштыкше гыч налме