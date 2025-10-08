ПРАВОСЛАВИЙ

Юмылан ӱшанле кодыныт

Светлана Носова Comment(0) Материалым 26 гана онченыт

Йошкар-Ола да Марий епархийын святой-влакым канонизироватлыме шотышто комиссийжын да увер-савыктыш пӧлкажын пашаеҥже-влак шукерте огыл Чуваш республикын Алатырь олашкыже миен коштыныт.

 Тидлан амалжым теве мо ыштен. 1924-1964 ийлаште ола воктенысе Первомайский посёлкышто колоний лийын улмаш. Тушто Марий кундемысе монастырь ден приходлаште ыштыше да варажым казнитлыме 10 наре священнослужитель, монах ден мирян-влак эрык деч посна шинченыт.

Комиссийын еҥже-влак посёлкысо Царственный страстотерпец-влак лӱмеш храмжын настоятельже Владимир Теплов дене вашлийыныт. Тудо репрессийыш логалше юмынъеҥ-влакым шарныктыше мемориал-комплексым ыштыме верч эн чот тыршен. Колонийын историйже, Руш черкын исповедникше ден новомученникше-влак нерген шарнымашым кодымо верч Алатырь епархийын шуктен толмо пашаже дене палдарен. Экспедицийыш мийыше-шамычлан  фотсӱрет-влакым, «Алатырский крест» книгам да тысе мемориал дене палдарыше буклетым пӧлеклен. 

Уна-влак тыгак Алатырь оласе архивыште да районысо краеведений тоштерыште лийыныт, Марий кундем гыч ты колонийыште шинчыше юмынъеҥ-влак нерген материалым кычалыныт. Тидын дене кылдалтше икмыняр фотосӱретым верештыныт. Тыге комиссийын еҥже-влак  Марий Элысе православийын историйжым шымлымашке мыняр-гынат рашлыкым пуртеныт.

  Снимкылаште: Первомайскийыште – репрессийыш логалше юмынъеҥ-влакым шарныктыше мемориал-комплексыште.

 Фотом «Православие в Марий Эл» воткыл лаштык гыч налме.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
ПРАВОСЛАВИЙ

Ялыште – у часамла

Советский районысо Тапшер ялыште Георгий Победоносец лӱмеш часамлам почыныт. Тудо Ӱшнӱр селаште апостол-влак Петр ден Павелын лӱмеш храм пеленлан лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
ПРАВОСЛАВИЙ

У идалык тӱҥалын

Кодшо кугарнян Йошкар-Оласе Православный рӱдерыште Марий митрополийысе духовенствын кодшо черке идалыкым иктешлыше погынымашыже эртен. Черке календарь дене У ийже лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
ПРАВОСЛАВИЙ

Кажне ийын – корныш…

8 сентябрьыште  поро йӱла почеш Ежово монастырьыште аралалтше Юмынаван Мироносицкий юмоҥажым угыч корныш луктыныт. Ырес да юмоҥа дене Йошкар-Оласе, лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий