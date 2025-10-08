Юмылан ӱшанле кодыныт

Йошкар-Ола да Марий епархийын святой-влакым канонизироватлыме шотышто комиссийжын да увер-савыктыш пӧлкажын пашаеҥже-влак шукерте огыл Чуваш республикын Алатырь олашкыже миен коштыныт.
Тидлан амалжым теве мо ыштен. 1924-1964 ийлаште ола воктенысе Первомайский посёлкышто колоний лийын улмаш. Тушто Марий кундемысе монастырь ден приходлаште ыштыше да варажым казнитлыме 10 наре священнослужитель, монах ден мирян-влак эрык деч посна шинченыт.
Комиссийын еҥже-влак посёлкысо Царственный страстотерпец-влак лӱмеш храмжын настоятельже Владимир Теплов дене вашлийыныт. Тудо репрессийыш логалше юмынъеҥ-влакым шарныктыше мемориал-комплексым ыштыме верч эн чот тыршен. Колонийын историйже, Руш черкын исповедникше ден новомученникше-влак нерген шарнымашым кодымо верч Алатырь епархийын шуктен толмо пашаже дене палдарен. Экспедицийыш мийыше-шамычлан фотсӱрет-влакым, «Алатырский крест» книгам да тысе мемориал дене палдарыше буклетым пӧлеклен.
Уна-влак тыгак Алатырь оласе архивыште да районысо краеведений тоштерыште лийыныт, Марий кундем гыч ты колонийыште шинчыше юмынъеҥ-влак нерген материалым кычалыныт. Тидын дене кылдалтше икмыняр фотосӱретым верештыныт. Тыге комиссийын еҥже-влак Марий Элысе православийын историйжым шымлымашке мыняр-гынат рашлыкым пуртеныт.
Снимкылаште: Первомайскийыште – репрессийыш логалше юмынъеҥ-влакым шарныктыше мемориал-комплексыште.
Фотом «Православие в Марий Эл» воткыл лаштык гыч налме.