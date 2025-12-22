«Юмо пӱрен да вашлийынна»

11 декабрьыште М.Шкетан лӱмеш Марий национальный драме театрыште эртаралтше кугу концерт калыкым зал тич чумырен.
Марий калыкнан чапланыше шочшыжо-влакын: яндар йӱкан мурызо Татьяна Денисован, уста композитор Вениамин Захаровын да сылнымут мастар Альбертина Иванован – лӱмгечыштлан пӧлеклалтше пайрем касыш мийыше кажне еҥ шкенжым эн пиаланлан шотлен. Ныл шагат наре шуйнышо концертыште чоным тарватыше, куанаш, кундемнан ямже дене кугешнаш, тыгак илыш нерген шонаш таратыше марий муро, сем да почеламут гоч пагалыме еҥна-влакын илыш корнышт да усталык пашашт веле огыл, а пӱтынь мастарлыкышт, Юмын пуымо талантышт раш почылтыныт.
Альбертина Иванован илышын тамжым, пӱртӱсын моторжым шижын да ужын моштымыжо, мутвундо поянлыкше сылнымут корнылашке возалтыныт. Тидымак пеҥгыдемдышт М.Шкетан лӱмеш Марий драмтеатрын артистше-влак Алина Егошинан, Светлана Филиппован да Елена Мочалован почеламутым лудмышт.
Профессионал семмастар Вениамин Захаров шуко почеламутшылан семым возен. Кок мастарын пырля ямдылыме мурсаскаштым ты ганат ятыр мурызо: Зоя Берникова, Иван Смирнов, Станислав Шакиров, Владимир Ромашкин, Светлана Строганова ден Марина Почтенева, Любовь Купсольцева, Виктор Апталиков, Иван Соловьёв – сценыште куанен йоҥгалтареныт. Ончаш толшо-влак моткоч шокшын да совым рӱж кырен вашлийыч йӧратыме мурызына-влакым. Йоҥгыдо да виян йӱкан артист-влакым ик сценыште ужмым вучыдымо пӧлек семынат аклыман. Морко гыч В.Лазарев лӱмеш академический хорын мурымыжым колышташ моткоч куанле ыле.
Композиторын кажне произведенийже марий шӱлышан, чоным тарватыше, моло деч ойыртемалтше. Тудын чыла семжат марий чонын сылныжым, ныжылгылыкшым почын пуышо. Сандене мурыжат, семжат шӱмеш логалше. Тидын нергенак концертыш толшо икмыняр еҥ палемдыш. Вениамин Захаровын сценыш лекмыжым Республикысе 1-ше №-ан музыкально-художественный интернат-школышто химий дене туныктышыжо, воспитатель, Марий Эл тӱвыран сулло пашаеҥже Лидия Александровна Цион поснак тӱткын эскерен да кугешнен шинчен.
– Веня тунеммаштыже чыла могырымат талантан, ушан, дисциплинированный лийын. Моткоч сайын тунемын, чыла гаяк мероприятийыште мастарлыкым ончыктен. Шочмо еда эртаралтше политинформацийлан тудын деч сайын нигӧ ямдылалтын огыл. Кушечын материалым муын? Шонен ӧрам ыле. Шкежым эреак скромнан кучен, тунеммаште чылалан полшен, – мут ярымжым ронча 88 ияш ӱдырамаш. – Тудын семжым, мурыжо-влакым колыштам да мастарлыкшылан ӧрын куанем, эсогыл южо мурыжым семынем муралтен шинчем. Вениамин Захаровын мурыжо-влакым кумдан палыме мурызо-влакат, школышто тунемше-шамычат йӧратен мурат. Тидыжак эн кугу сеҥымаш!
Жап йогын
Элыштына каен шогышо спецопераций йӧратыме мурызына Татьяна Денисован илышышкыже кугу вашталтышым пуртен: шочмо мландынам тушман деч аралымаште Иван эргыже геройла вуйжым пыштен. Ты шучко увер аван чонжым чот ойгандарен, тулыкеш коден. «Спартак» позывноян Иван Денисов дене пырля чолга марий рвезе Евгений Ильин (позывнойжо «Охотник») сарзе корным эртен. Лач тудо Ванян капшым луктын да куд меҥгым нумалын наҥгаен. Мурызо Женян аважлан, Зинаида Яковлевна Ильиналан, тале эргым куштымыжлан мурым пӧлеклен.
Неле ойгым сеҥен лекташ илыш йолташыже, Кугу Отечественный сарын участникше, генерал-майор Александр Дмитриевич Курланов кугун полша. Концертыш толшо-влакым 101 ияш пӧръеҥат чотак ӧрыктарен: Татьяна Денисован шинчашкыже ончен, ты пайремыште лиймыжлан тауштен, да руш поэт, Кугу Отечественный сарым шке шинчаж дене ужшо Сергей Островойын 1989 ийыште возымо «Вечный вопрос» почеламутшым тӱрыснек наизусть лудын!
Шонымаш шукертак лийын
Морко кундемын шочшыжо, калыкнан лӱмлӧ да пагалыме еҥже-влак Татьяна Денисова, Вениамин Захаров да Альбертина Иванова шке лӱмгечыштым палемденыт. Тиде амал дене Йошкар-Оласе Морко вел ушем (землячество) кумдан чапланыше режиссёр да актёр, мер пашаеҥ, Марий Эл сымыктышын сулло деятельже Василий Пектеевын темлымашыж почеш ты концертым эртарен.
Кастене пайремын озаже-влакым Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин, Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министрын лӱмжӧ дене министрын алмаштышыже Михаил Матвеев, Марий Эл Кугыжаныш Погын депутат Юрий Игнатьев, Йошкар-Оласе Морко вел ушемын председательже Валерий Андреев да шукын молат саламленыт. Кажныже юбиляр-влакын сылнымутым, муро тӱням вияҥдымашке надырым пыштымыштым палемден да ончыкшымат калыкнан тӱвыражым, койыш-шоктышыжым да сын-кунжым сылне сем, муро да сылнымут корныла гоч ончыкташ тыланеныт.
Алевтина БАЙКОВА
Надежда Моисееван фотожо