«Единый Россий» партийын программыж дене келшышын

Юл кундемысе калык-влакын «Эмер» II слётышт 6 гыч 10 июль марте Курыкмарий районысо Сухин аланыште «Молодежь ден йоча-влак» нацпроект почеш эрта.
Тудо Юл эҥер серыште верланыше тӱрлӧ кундем гыч самырык-влакым ушен. Тыгай мероприятий усталыкыштым вияҥдаш йӧным пуа. Слётын программыже поян лийын. Тушто туныктеныт веле огыл, тыгак курыкмарий-влакын тӱвыраже, йӱлаж дене лишкырак палдареныт. Ӱдыр-рвезе-шамыч тӱрлӧ мастер-классыш ушненыт, Марий Элысе виктемын пашаеҥже, палыме еҥла дене вашлийыныт.
Мутлан, мероприятийым почмо кечын тушко «Единый Россий» партийын верысе пӧлкажын секретарьже Евгений Смелов миен. «Эмер» – тиде ончыкылыкыш надыр. Тудо калык-влакын тӱвыраштым, шӱм-чон поянлыкыштым арален кодаш, самырык-влаклан шкем ончыкташ йӧным пуа. Партийын Калык программыжат тидым ышташ полша. Тылеч посна ты слётышто марий, чуваш, татар, руш-влак пырля погыненыт. Тидыже келшен илымынам да виян улмынам ончыкта», – палемден тудо.
Кушкыжмын мероприятийыште Марий Элысе Молодёжный политике комитетын председательже Станислав Игошин лийын да самырык-влак дене «галстук деч посна» форматыште мутланен. Ӱдыр-рвезе-шамыч личный брендым кузе вияҥдаш, грант проект-влакым ямдылыме нерген пален налыныт. Вӱргечын калык модмаш лийын, тыгак режиссёр Денис Шаблий дене вашлиймаш эртен.
Слёт программын ик эн тӱҥ событийже семын Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын пашажым шуктышо, Российысе калык-влакын ассамблейын регионысо пӧлкажын председательже Лариса Яковлева дене вашлиймашым шотлыман. Тудын дене пырля площадкыш ассамблейын самырык-влакын пӧлкаштым вуйлатыше Муса Моллачиев лектын.
Лариса Николаевна слётыш погынышо-шамычлан ассамблейын пашаж нерген каласкален, мер инициативым илышыш пуртымо опыт дене палдарен. Муса Моллачиев кушкын толшо тукым дене пашам ыштыме темым тарватен.
Ӱшанена, «Эмер» слёт ончыкыжымат илаш, вияҥаш тӱҥалеш , шочмо элын волгыдо ончыкылыкшо верч шонышо, кыртмен тыршыше виян тукымым куштышо, тӱрлӧ калыкым пырля ушышо вер лийын кодеш.
Молодёжь Марий Эл воткыл лаштык гыч налме фото.