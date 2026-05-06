Ынде писын пален налаш лиеш

Любовь Камалетдинова

 

Марий Элыште  «Навигатор мер поддержки участников СВО и их семей» электрон полышкалыше пашам ышташ тӱҥалын.

Тудо 124 федеральный, региональный да муниципальный полыш мере-влакым уша. Тиде сервисым Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш ыштыме. Навигатор военнослужащий ден лишыл еҥышт-влаклан могай полыш пуалтмым писынрак кычал муаш да налаш полшаш илышыш пурталтын.

– Соцкыллаште мылам чӱчкыдынак йодыш-влак пурат: могай льгото лийшаш, выплатым кузе оформитлыман. Улшо полыш мере-влак нерген чыланжак огыт пале але нуным решатлаш тӱҥалмек йомыт. Санденак задачым шынденам – тиде йодышым рашемдыше проста да йӧнан инструментым ышташ, – палемден республик вуйлатыше.

У системе СВО-н участникше-влаклан да нунын ешыштлан палемдалтше льгото, выплате, услуго нерген  персонализироватлыме спискым икмыняр минут жапыште ончыкта. Тидлан анкетысе йодыш-влаклан вашештыман. Тылеч вара сервис индивидуальный переченьым чумыра. Тыгак полыш мере справочник уло.

Сервисым ыштымаште кугыжаныш да муниципал услугым оптимизироватлыме рӱдерын пашаеҥже-влак тыршеныт. Ты пашашке Юл кундем кугыжаныш технологий университетын студентше-влакымат ушеныт.

У полыш мере-влак ешаралтме семын «Навигатор» уэмдалташ тӱҥалеш.

Тиде электрон полышкалыше Марий Эл Республикын правительствыжын порталыштыже вераҥдалтын.

Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Любовь Камалетдинова ямдылен

