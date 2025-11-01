Ынде чыла йӧн уло

Волжск олаште медицине полышым вашке пуымо подстанцийын зданийжым капитально олмыктен шуктеныт.
Кермыч оралтым эртыше курым кыдалне чоҥымо. Ончычшо тушто аптеке верланен, тудым 2012 ийыште петырыме деч вара – вашкеполыш службо. Тунам медик-шамычын паша верышт палынак саемын, но йӧн садак ситен огыл.
2024 ий кеҥежым подстанцийын шӱтлышӧ леведышыжым вашталтеныт, а 2025 ий мартыште Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын да регионысо Тазалык аралтыш министерствын тыршымышт дене чыла помещенийым тӱрыснек олмыкташ тӱҥалыныт.
Зданий кӧргыштӧ планировкым вашталтеныт, пластик окнам, пӧлем-влак коклаш у омсам шынденыт, кӱварыш плиткым пыштеныт, вӱд ден южым кондыштарыме системылам вашталтеныт, электромонтаж пашам шуктеныт, оралтын тӱжвал тӱсшым уэмденыт. Вашкеполышым пуышо службын пашаеҥже-шамычлан каныме, вургемым вашталтен чийыме да мушкылтмо пӧлем-влакым келыштареныт.
– Уэмдыме зданийыш пӧртылмекына, чыла тидым ужын, ончычшо ӧрын колтышна, а вара моткоч йывыртышна. Ынде калыклан медицине полышым кугу кӱкшытыштӧ пуаш чыла уло. Пашам ышташ ит ӧркане веле, – куанен палемда подстанцийын кугурак фельдшерже Тамара Сабанцева.
Персоналлан паша йӧн кӱлешак. Тыгак фельдшер ден медсестра-влакын опытышт ден профессионализмышт, коллективыште поро шӱлыш, простажак огыл профессийым йӧратымаш шергакан.
– Ковам медсестралан тыршен, да йочам годым паша верыштыже чӱчкыдын лийынам, тудын пациент-шамычлан полшымыжым ончаш йӧратенам. Оҥайыс! Икана ковам темлыш: «Тылат вашкеполыш службыш каяш кӱлеш, тушто эшеат оҥай». Теве тиде тат гыч лач тушто пашам ышташ кумылаҥынам. Йошкар-Оласе медучилищым тунем лекмем деч вара икымше ийын тиде службыш налын огытыл – вакансий лийын огыл. Но мый верын ярсымыжым кыртменак вученам. Тышке толмекем, пашан ойыртемжым моткоч сайын умыленам. Чынак оҥай! Тыште кажне кече тӱрлӧ, ик вызоват весын гай огыл. Вуй чарныде пашам ышта. Наставникем-влак сай лийыныт, нуно шке пашаштым пытыдымын йӧратеныт, шот дене туныктеныт, сандене вес профессий нерген шоналтенат омыл. Мыйым ончен, Софья ӱдыремат илышыжым медицине дене кылдаш шонен пыштен, кызыт мединститутышто тунемеш, педиатр лияш ямдылалтеш, – каласкала подстанцийын кугурак фельдшерже.
Тамара Сабанцева тиде должностьышто 2024 ий январь гыч тырша. Ӱдырамашлан кӱчык жапыште шуко молан тунемаш, илыш радамжым пужен ышташ, пашан «кагазан» ужашыж дене палыме лияш, озанлык дене кылдалтше шуко сомылым шукташ логалын… Тыгодым коллеге-влак коклаштат, пациент-шамыч денат дипломат лияш кӱлеш. Но чыла тиде тудлан келша! Вет Тамара Сабанцева – шке верыштыже.
– Коллективна пашаче да поро. Поснак медицине полышым писын пуымо службышто 30-40 ий тыршыше фельдшер-шамыч Александр Павловлан, Марина Асмандияровалан, Савия Гариповалан, Наталья Егоровалан, водитель-влак Алексей Кощеевлан, Владимир Сабанцевлан, Александр Абрамовлан тауштем. Кызыт нунын опытыштым самырык тукым кӱсынла. Персоналлан паша шуко логалеш: бригаде суткаште кокла шот дене 15-17 гана ӱжмӧ почеш лектын кудалеш. Вашкеполышым пуымо станцийын Ик диспетчер службыжын шулдыржо йымалне пашам ыштена. Кӱлмӧ годым мыланна Красногорский, Сӱзлэҥер, Звенигово гыч бригаде-шамыч полшат. Мемнан Сотнурысо бригадынат пошкудо районлашке шуэн огыл лектеш. Икманаш, азапыш логалше пациент-шамычлан жапыштыже полшаш манын, чыла ыштена, – палемда Тамара Сабанцева.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо.