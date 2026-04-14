Пошкырт кундем Мишкан районысо тӱвыра полатыште марий самырык мурызо-влакын регион-влак кокласе «Яндар йӱк» конкурсышт эртен.
Тушко 16-45 ийготан посна мурызо, дуэт ден ансамбль-влак ушненыт. Нуно кок произведений гыч ямдыленыт: калык ден кызытсе муро-влакым. Кажне участникым зал шокшын вашлийын.
Конкурсын гран-прижым Анастасия Белоусова сеҥен налын. Кокымшо верыш Милена Апекова, кумшыш Ксения Тимофеева ден Сандра Шамаева лектыныт. Икымше вер Анастасия Апекова ден Марианна Баязован лийын.
Снимкыште: Гран-прим сеҥен налше Анастасия Белоусова.
Фотом районысо тӱвыра полатын воткыл лаштыкше гыч налме.