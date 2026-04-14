МАРИЙ ТӰНЯ

«Яндар йӱк»

Светлана Носова Комментарий Материалым 16 гана онченыт

Пошкырт кундем Мишкан  районысо тӱвыра полатыште марий самырык мурызо-влакын регион-влак кокласе «Яндар йӱк» конкурсышт эртен.

 Тушко 16-45 ийготан посна мурызо, дуэт ден ансамбль-влак ушненыт. Нуно кок произведений гыч ямдыленыт: калык ден кызытсе муро-влакым. Кажне участникым зал шокшын вашлийын.

Конкурсын гран-прижым Анастасия Белоусова сеҥен налын. Кокымшо  верыш Милена Апекова, кумшыш Ксения Тимофеева ден Сандра Шамаева лектыныт. Икымше вер Анастасия Апекова ден Марианна Баязован лийын.

Снимкыште: Гран-прим сеҥен налше Анастасия Белоусова.

Фотом районысо тӱвыра полатын воткыл лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
ЙӰЛА МАРИЙ ЙӰЛА МАРИЙ ТӰНЯ

Григорий Иванов: «Калыклан порым утларак ыштем ыле…» 

Марий Элысе Юмыйӱла ушемын Марий Турек районысо «Ошмарий- Чимарий» общиныжым вуйлатыше Григорий Ивановлан 12 сентябрьыште 60 ий темеш. Тиде лудаш…
МАРИЙ ТӰНЯ

Икте-весе деке – унала

 Пермь кундем Суксун район Кызгынде ялыш Марий Эл, Пошкырт кундем, Нефтекамск ола  гыч марий фольклор коллектив-влак миеныт.  Тушто илыше-влак лудаш…
КРАЕВЕДЕНИЙ МАРИЙ ТӰНЯ УВЕР ЙОГЫН

Йыван Кырлалан чапкӱ Шернурыштат лийшаш

Пагалыме йолташ-влак! Йошкар-Оласе Шернур землячестве ден Шернур район администраций поро пашаш ушнаш ӱжыт. Марий поэт да киноактер, «Путевка в лудаш…

Добавить комментарий