Ялозанлыклан у тунемме рӱдер

Марий Элыште «Профессионалитет» федерал проект почеш2027 ийыште ялозанлык отрасль дене у кластер почылтеш.

Рӱдер Советский район Вечын селасе Аграрно-строительный техникумышто почылтеш.

«Тиде регионыштына кыдалаш профессионал образованийым вожге уэмден вияҥдымаш. Ме теорийыште гына туныктымым чарнена да ончыкылык специалист-влакым предприятий-влакын йодмашыштлан келшышын ямдылаш тӱҥалына», – палемден ойпидышым ыштыме годым Марий Элын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая.

Проектым илышыш шыҥдараш окса полыш пуалтеш:

– 100 миллион теҥге – федеральный бюджет гыч;

– 35 миллион теҥге – республикысе бюджет гыч;

– 26 миллион теҥге наре – индустриальный партнёр-влакын инвецстицийышт.

Окса дене 1260 наре квадратный метр кумдыкым олмыкташ да специалист-влакым ямдылаш 6 паша зоным (цифран мланде паша да ялозанлык машиналан диагностике гыч тӱҥалын электротехнике лабораторий да тренажёр комплекс марте) ышташ палемдыме. «Поснак кугу тау – проектыш чолган ушнышо индустриальный партнёрна-влаклан. Мемнан чоҥымо системе почеш выпускник паша вер деч посна ок код, а предприятийын производствым сайын палыше кӱкшӧ классан мастерже лиеш. Пеҥгыдын ушанем, у кластер республикысе экономикы вияҥдыше рӱдер лиеш», – каласен министр.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.