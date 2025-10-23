УВЕР ЙОГЫН

Ялозанлык пашаеҥ-влак пайремлат

Вячеслав Смоленцев Комментарий Материалым 21 гана онченыт

 

Эрла, 24 октябрьыште, Эрик Сапаев лӱмеш опер да балет театрышке республикысе ялозанлык да перерабатыватлыше промышленность пашаеҥ-влак профессиональный пайремышкышт погынат.

Российысе ялозанлык пашаеҥ-влак пайремыштым 12 октябрьыште палемденыт гын, Марий Элыштына варарак эртарат. Республикнан рӱдолашкыже ончыл пашаеҥ, вуйлатыше, ветеран-влак толыт. Тушто тенийысе паша лектышым иктешлат, ончылъеҥ-влакым чапландарат, наградым кучыктат. Переработчик-влак шке сатуштым ончыкташ кондат.

Вячеслав Смоленцевын фотожо.

