Вуйым саваш йӧн лиеш

Марий Элыш православный святыньылан шотлалтше Господьын ризе ужашыжым вераҥдыме ырес ден моло святой-влакын мощыштым, тыгак блаженная Матрона Московскаян мощыж дене ковчегым кондат.
Марий митрополийын пресс-службыжын увертарымыж почеш, тыгай расписаний почеш нунылан вуйым савен кумалаш лиеш:
– 8–22 мартыште – Благовещенский кафедральный соборышто;
– 22–29 мартыште – Звениговысо Свято-Никольский храмыште;
– 29 март – 2 апрельыште – Козьмодемьянскысе Смоленский соборышто;
– 2–9 апрельыште – Козьмодемьянскысе Свято-Троицкий храмыште.
Светлана Носова
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