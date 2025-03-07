УВЕР ЙОГЫН

Вуйым саваш йӧн лиеш

Светлана Носова Comment(0) Материалым 40 гана онченыт

 Марий Элыш православный святыньылан шотлалтше Господьын ризе ужашыжым вераҥдыме ырес ден моло святой-влакын мощыштым, тыгак блаженная Матрона Московскаян мощыж дене ковчегым кондат.

Марий митрополийын пресс-службыжын увертарымыж почеш, тыгай расписаний почеш нунылан вуйым савен кумалаш лиеш:

 – 8–22 мартыште – Благовещенский  кафедральный соборышто;
       – 22–29 мартыште – Звениговысо Свято-Никольский храмыште;

– 29 март – 2 апрельыште – Козьмодемьянскысе Смоленский соборышто;

– 2–9 апрельыште – Козьмодемьянскысе Свято-Троицкий храмыште.

 Светлана Носова

 Фотом «Православие в Марий Эл» воткыл лаштык гыч налме

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