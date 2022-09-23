Вуйлатыше кӱштен

Россий калык дек ӱжмаш дене лекмыж годым главнокомандующий Владимир Путин спецоперацийын эн тӱҥ кок шонымашыжын вашталтде кодмыжым палемден: ЛНР-ым пӱтынек утарыме, а ДНР-ым – чыла огыл.

Шке указше дене Россий президент мобилизаций шотышто верысе кажне регионлан призывым жапыштыже эртараш да мыняр еҥым колтышашым палемдаш кӱштен.

РФ Обороно министерстве дене контрактым подписатлыше, специальный военный операцийыште участвоватлыше-шамычлан выплатым ойырат да военнослужащий статусым пуат. Тыгак спецоперацийыш шке кумылын ушнышо да Донбассысе боецше-шамыч РФ-н военнослужащийже лийыт.

20 сентябрьыште Кугыжаныш Думышто Уголовный кодексыш вашталтышым пуртеныт. Тушко «мобилизаций», «военный положений», «война жап» мут-влак пурталтыт. Тыгак кок у статья пурталтеш:

«Шке кумылын пленыш сдатлалтмаш» (статья 352.1) ден «Толымаш» (356.1). Пленыш сдатлалтшым (тушто кугыжаныш измене уке гын) 10 ий нарылан эрык деч посна кодат, а толымылан 15 ийым пуат.

Контракт почеш служитлаш кумылан-влак лекше йодышым верысе военный комиссариатлаште рашемден але контракт почеш военный службыш чумырышо пунктыш 88362722199 телефон дене йыҥгыртен кертыт.

Палашда

Мобилизацийыш огыт логал:

• Студент-влак;

• призыв почеш кайыше военнослужащий. Шыже призыв 1 октябрьыште тӱҥалеш. Срочный службым эртыше еҥ-шамычым Украиныште эртыше спецоперацийыш огыт наҥгай. Нуно ончычсо семынак Российыште службым эртат.

• Шуко икшыван да йочам шкет воспитатлыше ача-шамыч;

• опекун ден ийготыш шудымо шольо-шӱжарым ончышо-влак;

• сенатор ден Кугыжаныш Думын депутатше-шамыч;

• неле преступленийлан судитлалтше ден судимость кораҥдалтдыме граждан-влак.

Студент-влак тунемаш тӱҥалыт

РФ обороно министр Сергей Шойгун палемдымыж почеш, специальный военный операцийыште участвоватлаш резервыште улшо 300 тӱжем еҥым налыт. Тыгодым студент-влакым огыт тӱкӧ.

Кызыт Российлан «Украина веле огыл, а Запад ваштарешат» кредалашыже логалеш. Министрын палемдымыж почеш, студент-шамычым мобилизоватлаш, срочный службым эртыше-влакым Украиныш колташ огыт тӱҥал. Тушко службым эртыше, эн ончыч боевой опытан да военно-учётный специальностян еҥ-влак логалыт.

Тыгодым министр Российыште мобилизаций ресурс кугу (25 миллион наре еҥ) улмым палемден. Сандене тушко пӱтынь налмаште ик процент утларак еҥ-шамыч логалыт. Шойгун ойлымыж почеш, мобилизоватлыме-шамычым эн ончыч тӱжем километр утла шуйнышо фронт линий деч ты велым, утарыме кумдыкым, оролаш колтат. Мутат уке, тиде кумдыклам контрольышто кучаш кӱлеш. Лач тидлан кӧра частичный мобилизацийым увертарыме.

Минобороно вуйлатыше палемден: чумырымо резервист-влак ик жап чыла шотыштат ямдылалтыт, вара иже ончылнышт шындыме задачым шукташ каят.

Украиныште специальный военный операцийын тӱҥ задачыже шукталтмымат, ушештарен. «Тудо шукталтше манын, ме чыла ыштена», – манын С.Шойгу.

Е.Эшкинина.