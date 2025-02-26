Вучен шуктышна – чоҥаш тӱҥалыт

Юрино посёлкышто пассажир причалым чоҥаш тӱҥалыт.
Тидын нерген регион вуйлатыше Юрий Зайцевлан промышленность, экономике вияҥмаш да торговльо министр Михаил Полубарьев увертарен.
Объектым чоҥымо паша регионын социально-экономический вияҥмаш посна программыж кышкарыште палемдалтын. Тудын акше 540 миллион теҥгеш шуэш.
Министрын ойлымыж почеш, кызыт проект-смете документаций ямдылалтеш. Тидын дене пырля 2026 ийыште тыгак Кокшайск селаште причалым ышташ тӱҥалыт. Ты пашан акше 640 миллион теҥгеш шушаш. Чоҥымо пашам 2028 ийыште мучашлышаш улыт.
«Марий Элын туризмым вияҥдыме куатше кугу. Юрино посёлкышто Юл кундемын жемчужиныже – Шереметев замок – верланен. Тушко кажне ийын уло эл гыч турист-влак толыт. Ты кок причалым ыштымаш – Марий Элын инфраструктуржым пойдараш полшышо кок кугу да кӱлешан проект. Эҥер туризмым вияҥден колтен кертше кок объектшат Юл эҥерыште ышталтыт», – палемден Юрий Зайцев.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Светлана Носова ямдылен.