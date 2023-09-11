ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Волгенче» рӱдерыште – икымше тунемше-влак

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 23 гана онченыт

Уста йоча-влаклан почылтшо «Волгенче» рӱдерыште профилян икымше смене пашажым тӱҥалын.

Тушко конкурс отборым Марий Турек, Кужэҥер, Медведево, У Торъял, Советский, Шернур, Юрино районла, тыгак Волжск, Йошкар-Ола да Козмодемьянск олала гыч 49 ӱдыр-рвезе эртен. Нуно «Биологий.Поверка», «Баскетбол» программыла дене моштымашым вияҥдаш тӱҥалыт.

Самырык баскетболист-влакын сменыштышт йоча-шамыч дене тренировкым СССР-ын спорт мастерже, кӱшыл квалификациян педагог, тренер-преподаватель Наталья Демкович эртара. А биологий дене занятийыште ӱдыр-рвезе-влак генно-клеточный технологий, кызытсе систематике темылам авалтат, тыгак биологий наукышто ик эн шымлыме йӧн дене палыме лийыт. Нунын дене Марий кугыжаныш университетын ик эн виян преподавательже-шамыч пашам ышташ тӱҥалыт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын сайтше гыч налме

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