«Волгенче» рӱдерыште – икымше тунемше-влак

Уста йоча-влаклан почылтшо «Волгенче» рӱдерыште профилян икымше смене пашажым тӱҥалын.
Тушко конкурс отборым Марий Турек, Кужэҥер, Медведево, У Торъял, Советский, Шернур, Юрино районла, тыгак Волжск, Йошкар-Ола да Козмодемьянск олала гыч 49 ӱдыр-рвезе эртен. Нуно «Биологий.Поверка», «Баскетбол» программыла дене моштымашым вияҥдаш тӱҥалыт.
Самырык баскетболист-влакын сменыштышт йоча-шамыч дене тренировкым СССР-ын спорт мастерже, кӱшыл квалификациян педагог, тренер-преподаватель Наталья Демкович эртара. А биологий дене занятийыште ӱдыр-рвезе-влак генно-клеточный технологий, кызытсе систематике темылам авалтат, тыгак биологий наукышто ик эн шымлыме йӧн дене палыме лийыт. Нунын дене Марий кугыжаныш университетын ик эн виян преподавательже-шамыч пашам ышташ тӱҥалыт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын сайтше гыч налме