Виян ӱштым кондат

Йошкар-Олаш Юмым Шочыктышо Пресвятой Аван ӱштыжым да Пречистый Деван ачаж ден аважын – Иоаким ден Аннан – мощыштым конденыт.

Святыне-влакын рӱдолаштына лийме жапыште 12, 14 да 16 шагатыште Юмым Шочыктышо Пресвятой Авалан акафистан молебен эрташ тӱҥалыт.

Святой ӱштыжӧ пеш виянлан шотлалтеш, тукым гыч тукымыш кусна. Луымшо курымышто тудым икмыняр ужашлан пӱчкыныт. Иктыже Афонышто аралатеш. 2011 ийыште  святыньым мемнан элыш конденыт, 14 олаште  тудлан вуйым савен кумалыныт. Тудо ийынак ӱштӧ ужашым Российыш эрелан конденыт да Санкт-Петербургысо кафедральный соборыш аралаш пуэныт. Элысе олалаш святыньым «Духовня связь» общероссийский программе кышкарыште самырык-влакын пашашт шотыто синодальный пӧлкан темлымыж почеш кондешарат.

 

