Вияҥме у йӧным кычалме
Российын Экономике вияҥмаш министерствыже Москва областьын правительствыж дене пырля Россий Федерацийысе субъект-влакын экономике вияҥмаш министрыштын II съездыштым эртареныт. Тушто элысе регионлаште экономикысе политике дене кылдалтше тӱҥ йодышлам тарватыме.
Съездын пашаштыже Марий Эл деч правительстве председательын икымше алмаштышыже Дмитрий Троицкий да промышленность, экономике вияҥмаш да сатулымаш министрын алмаштышыже Светлана Воротилова лийыныт.
Каҥашымаште эн ончычак нацпроект-влак нерген йодышым тарватыме, вет илышысе да экономикысе вашталтыш шукыжым лачак нунын дене кылдалтын. Субъектлаште инвестицийым савырымаш кугеммымат палемдыде кодымо огыл. Тидлан тӱрлӧ йӧным – налог шотышто льготым, грантым, субсидийым – кучылтмат полша.
Тылеч посна регионлам вияҥдыме йодышлан тӱткыш ойыралтын. Улшо бизнеслан полшымо дене гына серлагыман огыл, тыгак у предприятийлам почман, регионласе бюджетыш налог окса утларак пурыжо манын, йӧным кычалман.
Тыге РФ субъект-влакын экономике вияҥмаш министрыштын II съездышт ваш-ваш опыт дене палдарыме, экономикым вияҥдыме да калыкын илышыжым саемдыме у йӧным кычалме площадкыш савырнен.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий ИСАКОВ ямдылен