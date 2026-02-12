Вияҥме корным палемдат

2026 ий 20 февральыште Йошкар-Олаште «Марий Эл Республикын агрофорумжо» кугу погынымаш лиеш. Тудо Самырык-влакын полатыштышт эрта.
Форумыш кугу уна-влакым вучат. Марий Элыш Россий ялозанлык министерствын изи агробизнесым вияҥдыме управленийын начальникше Рената Бибарисова, тиде управленийын ялысе туризмым вияҥдыме отделжын начальникше Андрей Тутариков, «Калык фермер» ассоциацийын аналитике рӱдержым вуйлатыше Виктор Голубков толыт.
Мероприятийын тӱҥ шонымашыже – регионын агропромышленный комплексшым умбакыже ӱшанлын вияҥдаш да пайдалыкшым кугемдаш. Форумышто АПК-м уэмдыме ончыкылык корным, жаплан келшыше технологийым илышыш шыҥдарыме йӧн-влакым, тыгак ял кундемлан да предпринимательствылан полышым пуымо шотышто проект-шамычым каҥашаш тӱҥалыт.
Тидын деч посна ялозанлык ярмиҥга лиеш. Тушто фермер, ялозанлык предприятий-влак шке сатуштым темлат.
Вячеслав Смоленцевын фотожо.