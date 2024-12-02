Вияҥме корно пайдале лийже манын



Эртыше арнян Марий Элын дошкольный организацийлаштыже пашам ыштыше педагог-влакын республик кӱкшытан форумышт лийын.

Тудо «Тӱрлын ик шоныш дене: этнорегиональный тунемме системе условийыште школ деч ончычсо организацийлаште тыршыше туныктышо-влакын профессионал мастарлыкыштым уэмден вияҥдымаш» проект кышкарыште эртаралтын. Форумышто «Образований» «Йочасад – вияҥме корно» федеральный стажировко площадкын пашажым иктешленыт. Тыгак мастер-класс, методический семинар, интерактивный занятий да моло мероприятий лийын. Нуным Медведево районышто, Йошкар-Олаште верланыше йочасадын воспитательже-влак эртареныт.

Участник-влак дене Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая вашлийын. Тудо дошкольный организацийлаште пашам ыштыше-влакын пашаштым йоча-влаклан да обществылан моткоч кӱлешан семын палемден. Тыгай форум икте-весылан опытым ончыкташ, воспитанийым пуымо да туныктымо пашаште тачысе жаплан келшыше технологийым кучылтмо, тыгак ача-ава дене вашкылым ыштыме нерген каҥашаш сай йӧн.

Форум мучаште республикыштына педагог-дошкольник-влакын регионысо клубыштым чумыраш темлымаш лийын.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын сайтше гыч налме